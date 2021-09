De UEFA heeft maandagavond alle disciplinaire stappen ingetrokken tegen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus voor het vasthouden aan de mislukte Super League-plannen. De Europese voetbalbond geeft daarmee gehoor aan het vonnis van de rechtbank uit Madrid, die bepaalde dat de oprichters geen straf mochten krijgen.

Real Madrid, FC Barcelona en Juventus dreigden door de UEFA gestraft te worden omdat ze in tegenstelling tot negen andere clubs niet wilden afzien van hun omstreden Super League-plannen. De Europese voetbalbond zette vervolgens een tuchtprocedure op om de drie clubs een sanctie op te leggen.

Een rechtbank in Madrid bepaalde eind juli dat de UEFA helemaal niet bevoegd was om de twaalf clubs te straffen voor hun aandeel in het opzetten van een Super League. De clubs moesten gezamenlijk 15 miljoen euro betalen en dit seizoen 5 procent van hun Europese inkomsten afstaan.

De UEFA was aanvankelijk niet van plan om gehoor te geven aan de Spaanse rechtbank en legde het vonnis naast zich neer. Een uur voor het aflopen van de deadline van de rechter bond de UEFA maandagavond alsnog in, waardoor alle twaalf Super League-clubs de boete niet hoeven te betalen.

De Europese bond ziet ook af van de tuchtprocedure tegen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus, al sluit ze niet uit dat er op een later moment alsnog een tuchtzaak komt. "De UEFA zal de nodige stappen blijven zetten om de belangen van de bond en de stakeholders van het voetbal te verdedigen", aldus de UEFA in een verklaring.

Super League snel van tafel

Twaalf Europese topclubs wilden in april een eigen, gesloten competitie opstarten onder de naam Super League. Binnen 48 uur was het initiatief alweer van tafel omdat negen clubs hun deelname hadden ingetrokken na felle protesten van supporters, bonden en hoogwaardigheidsbekleders. De FIFA en UEFA dreigden ook met zware straffen.

De Spaanse rechter Manuel Ruiz de Lara vroeg zich in mei echter af of beide voetbalbonden wel volgens het Europese verdrag gehandeld hebben en diende daarop een verzoek in bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Mede daarom sleepten FC Barcelona, Real Madrid en Juventus de UEFA voor de Spaanse rechtbank.

Ruiz de Lara stelde dat de FIFA en de UEFA misbruik hebben gemaakt van hun machtsposities door de Super League tegen te werken. De EU-regels schrijven voor dat clubs hun eigen wedstrijden mogen organiseren.

De UEFA moet op last van de Spaanse rechtbank Juventus, FC Barcelona en Real Madrid al tot alle competities toelaten, inclusief de Champions League. Eerder had de UEFA gedreigd om de drie clubs voor dit te schorsen voor met miljoenenbal.