De UEFA heeft maandagavond alle stappen ingetrokken tegen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus voor het vasthouden aan de mislukte Super League-plannen. De Europese voetbalbond geeft daarmee gehoor aan het vonnis van de rechtbank uit Madrid, dat bepaalde dat de clubs niet gestraft mochten worden.

Real Madrid, FC Barcelona en Juventus dreigden door de UEFA gestraft te worden omdat ze in tegenstelling tot negen andere clubs niet wilden afzien van hun omstreden Super League-plannen. De Europese voetbalbond zette vervolgens een tuchtprocedure op om de drie clubs te straffen.

Een rechtbank in Madrid bepaalde eind juli echter dat de UEFA helemaal niet bevoegd was om de twaalf clubs te straffen voor hun aandeel in het opzetten van een Super League. De clubs moesten gezamenlijk 15 miljoen euro betalen en dit seizoen vijf procent van hun Europese inkomsten afstaan.

De UEFA was aanvankelijk niet van plan om gehoor te geven aan de Spaanse rechtbank en legde het vonnis naar zich neer. Een uur voor het aflopen van de deadline van de rechter bond de UEFA maandagavond alsnog in. De Europese bond ziet ook af van de tuchtprocedure tegen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus.

Dit bericht wordt aangevuld.