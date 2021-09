Brighton & Hove Albion heeft maandag naast een historische koppositie in de Premier League gegrepen. Met Joël Veltman in de basis redde de ploeg in de slotfase een punt tegen Crystal Palace, maar dat was niet genoeg om voor het eerst in de clubgeschiedenis de ranglijst in de Engelse competitie aan te voeren.

Brighton strijdt doorgaans om lijfsbehoud en eindigde tot dusver niet hoger dan de vijftiende plaats op het hoogste niveau van Engeland, maar dit seizoen won de ploeg van manager Graham Potter al vier van de eerste vijf wedstrijden.

Tegen Crystal Palace ging het op slag van rust mis voor de bezoekers. Leandro Trossard deelde een beuk uit aan Conor Gallagher en scheidsrechter Andre Marriner wees terecht naar de stip, waarvandaan Wilfried Zaha geen fout maakte: 1-0.

Na de pauze was verdediger Lewis Dunk het dichtst bij de gelijkmaker voor Brighton, maar de kopbal van de aanvoerder was een prooi voor Crystal Palace-doelman Guaita. In de laatste minuut van de blessuretijd kwamen 'The Seagulls' alsnog langszij door een fraai lobje van Neal Maupay. Dat was echter niet genoeg voor de koppositie.

Bij de nieuwe nummer zes van de Premier League maakte Veltman de negentig minuten vol als rechtsachter. Doelman Kjell Scherpen, die deze zomer voor 5 miljoen euro werd overgenomen van Ajax, behoorde niet tot de wedstrijdselectie.

Liverpool is na zes speelronden de koploper in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp heeft veertien punten en is de enige club in de Engelse competitie die na zes wedstrijden nog ongeslagen is. Manchester City, Chelsea, Manchester United, Everton en Brighton hebben elk één punt minder.

