Jong Ajax heeft maandag zijn derde zege op rij geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Ondanks een door Devyne Rensch veroorzaakte penalty waren de Amsterdamse beloften op De Toekomst met 3-1 te sterk voor MVV.

De achttienjarige Rensch deed na een blessure wedstrijdminuten op bij Jong Ajax en moest overduidelijk zijn ritme hervinden. Na 23 minuten spelen vloerde de verdediger, die begin deze maand zijn debuut in het Nederlands elftal maakte, Mart Remans en scheidsrechter Martin Pérez wees naar de stip.

De zeventienjarige Jong Ajax-doelman Charlie Setford keerde echter de inzet vanaf 11 meter van Sven Blummel, waardoor Rensch met de schrik vrijkwam. In de rust werd hij naar de kant gehaald door trainer John Heitinga. Het is nog onduidelijk of de Flevolander tot de wedstrijdselectie van trainer Erik ten Hag behoort voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Besiktas.

Bij de onderbreking leidde Jong Ajax al met 2-0. Danilo, die dit seizoen 44 minuten in de hoofdmacht speelde, brak na ruim een half uur spelen de ban met een rake penalty. Vervolgens gaf de Braziliaan ook de assist bij de 2-0 van Naci Ünüvar op slag van rust.

Na de pauze deed Danilo opnieuw van zich spreken. De spits ontsnapte bij een pass van de Deen Christian Rasmussen aan buitenspel en maakte van dichtbij zijn tweede doelpunt van de avond, waarna hij door Heitinga direct werd gewisseld. In de blessuretijd redde MVV de eer met de 3-1 van Orhan Dzepar na een fout in de defensie van Jong Ajax.

Door de overtuigende overwinning neemt Jong Ajax de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie over van MVV, dat nu elfde staat. Beide ploegen hebben na acht duels twaalf punten, maar de Amsterdammers hebben een veel beter doelsaldo.

Danilo vertolkte met twee doelpunten en een assist een hoofdrol bij Jong Ajax. Foto: Pro Shots

