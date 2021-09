Besiktas-trainer Sergen Yalçin hoopt dat zijn jonge spelers dinsdagavond hun kans zullen grijpen in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. De Turkse tegenstander van de Amsterdammers mist door een uitpuilende ziekenboeg elf spelers en moet daardoor een beroep doen op verschillende jeugdspelers.

"We zijn ons ervan bewust dat de wedstrijd van morgen heel zwaar gaat worden", aldus Yalçin maandag tijdens zijn persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. "Maar ondanks de vele afwezigen wil ik het vooral hebben over de spelers die er wel zijn. Er gaan jonge spelers in actie komen die voor het eerst op dit niveau gaan spelen. Tegen een team als Ajax is dat een geweldige kans."

De regerend landskampioen van Turkije kan dinsdag in Amsterdam geen beroep doen op Miralem Pjanic, Welinton Souza, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Georges-Kévin N'Koudou, Alex Teixeira, Cyle Larin en Francisco Montero.

Yalçin wordt moedeloos van de waslijst aan afwezigen. "Wij als Besiktas-familie maken een heel zware tijd door. We hebben vooral de afgelopen tien dagen ernstige problemen gehad. Dat maakt onze opties voor deze wedstrijd beperkt. Maar we gaan er met de ploeg die we hebben het beste van maken."

Het gemis van de vele spelers liet zich de afgelopen weken al voelen bij Besiktas. De zestienvoudig landskampioen van Turkije verloor vrijdag in de competitie met 2-1 bij Altay SK en speelde drie dagen daarvoor gelijk tegen Adana Demirspor (3-3).

Ajax-Besiktas begint dinsdag om 18.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Benoît Bastien. Ajax imponeerde in de eerste groepswedstrijd door met 1-5 te winnen bij Sporting CP, terwijl Besiktas zijn openingswedstrijd met 2-1 verloor van Borussia Dortmund.