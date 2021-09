Sparta-verdediger Aaron Meijers is maandag door de KNVB voor drie wedstrijden geschorst voor natrappen in de verloren thuiswedstrijd van zondag tegen SC Cambuur (0-4). Sparta heeft beroep aangetekend tegen de straf.

De 33-jarige Meijers liet zich bij een 0-3-achterstand gaan toen Cambuur-spits Tom Boere de bal weigerde af te staan nadat scheidsrechter Martin van den Kerkhof had gefloten voor een overtreding. De verdediger schoffelde de aanvaller van de Friezen onderuit en gaf hem ook nog een tikje op zijn oor.

Vervolgens liep het helemaal uit de hand op Het Kasteel. Spelers van Sparta en Cambuur werden handtastelijk en verschillende stafleden van zowel Cambuur als Sparta moesten het veld op komen om de boel te sussen.

Pas na het zien van de beelden toonde arbiter Van den Kerkhof Meijers de rode kaart, waardoor Sparta in de slotfase nog met tien man kwam te staan. Cambuur liep vervolgens nog uit naar 0-4 door een doelpunt van uitgerekend Boere.

De aanklager betaald voetbal stuurde maandag een schikkingsvoorstel van vier wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) naar Meijers, maar daarmee gaat Sparta niet akkoord. Daardoor zal de tuchtcommissie zich binnenkort gaan buigen over de schorsing van de verdediger.

"Zowel de speler als club is van mening dat deze straf buiten proportie is", aldus Sparta. "Daarin speelt zeker mee dat de speler in zijn gehele carrière van vijftien jaar slechts één keer eerder een directe rode kaart heeft ontvangen (in de KNVB Beker) en in ruim 430 competitiewedstrijden nog nooit een rode kaart heeft ontvangen en dus een nagenoeg lege strafkaart heeft."

