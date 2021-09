Jaap Stam is maandag ontslagen als trainer van FC Cincinnati. De Nederlandse coach beleeft een teleurstellend seizoen bij de Amerikaanse club en moet daarom per direct vertrekken.

De 49-jarige Stam was bezig aan zijn tweede seizoen in de Verenigde Staten. Van zijn laatste vijftien duels won de voormalig international er slechts één, waardoor hij met zijn ploeg op de voorlaatste plek in de Eastern Conference staat. Vorig jaar eindigde hij ook al op die positie.

"We geloven dat een wisseling van de wacht op dit moment het beste is voor de club", zegt voorzitter Jeff Berding op de site van Cincinnati. "We zijn onderdeel van een ambitieuze club en moeten gefocust blijven om onze doelen te realiseren. We bedanken Jaap voor alles wat hij heeft gedaan voor Cincinnati en we wensen hem het allerbeste."

Naast Stam moet ook assistent-trainer Said Bakkati vertrekken bij de Amerikaanse club. Stam wordt opgevolgd door Tyrone Marshall, die nu nog de leiding over Cincinnati onder-19 heeft. Vorige maand vertrok technisch directeur Gerard Nijkamp ook al bij Cincinnati.

Stam werd in mei vorig jaar aangesteld als opvolger van Ron Jans. De Nederlandse trainer moest een paar maanden daarvoor vertrekken omdat hij werd beschuldigd van racisme.

Voor Stam was FC Cincinnati de vijfde club uit zijn loopbaan als trainer. Eerder stond hij met wisselend succes aan het roer bij Feyenoord, PEC Zwolle, Reading en Jong Ajax. Bij Feyenoord stapte hij in oktober 2019 al na ruim drie maanden op vanwege een dramatische seizoenstart.