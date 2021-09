Kingsley Coman heeft maandag voor het eerst sinds zijn hartoperatie weer meegetraind met de selectie van Bayern München. Volgens de Duitse club werkte de Franse aanvaller een deel van de oefensessie af.

De 25-jarige Coman onderging elf dagen geleden een kleine ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Het euvel kwam bij een hartfilmpje aan het licht.

Trainer Julian Nagelsmann zei zich geen zorgen te maken na de diagnose. "Heel veel mensen hebben dit", aldus de coach. "Het gaat goed met Kingsley."

Coman hervatte vorige week al de looptraining. Het is onwaarschijnlijk dat hij woensdag al beschikbaar is voor de Champions League-wedstrijd tegen Dynamo Kiev in de eigen Allianz Arena.

Bayern begon de groepsfase van de Champions League met een overtuigende overwinning (3-0) op FC Barcelona in Spanje. Ook zonder Coman ging het Bayern goed af in de Bundesliga. De ploeg van Nagelsmann is de ongeslagen koploper in de Duitse competitie.

Bekijk het programma en de standen in de Champions League