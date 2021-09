Jacques Passy is aangesteld als interim-bondscoach van Suriname, meldt de Surinaamse voetbalbond (SVB) maandag. De Mexicaan was eerder bondscoach van Saint Kitts en Nevis en de Dominicaanse Republiek.

Passy is de tijdelijke opvolger van Dean Gorré, die eind juli werd ontslagen. De Mexicaan zal in elk geval de duels in november coachen. Suriname blijft op zoek naar een permanente trainer.

Onder Gorré, oud-voetballer van onder meer Feyenoord en Ajax, wist Suriname zich voor de Gold Cup te kwalificeren. Daarin werd de ploeg na twee nederlagen en een zege uitgeschakeld in de groepsfase.

Gorré stond nog tot 2023 onder contract bij Suriname. De Surinaamse bond heeft de reden van het ontslag nooit toegelicht. In een persbericht stond alleen dat Gorré vanwege "moverende redenen" was ontslagen.

Suriname is al uitgeschakeld in de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. De ploeg speelt in november vriendschappelijk.