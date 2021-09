Supporters van het geplaagde FC Barcelona waren dit seizoen nog niet eerder zo blij als in de 91e minuut bij de 3-0-zege op Levante. In de wedstrijd van zondag bekroonde invaller Ansu Fati zijn rentree na bijna een jaar blessureleed met een fraai doelpunt.

Het achttienjarige toptalent was zelf eveneens dolgelukkig met zijn terugkeer. "Ik had niet verwacht op deze manier terug te keren. Ik ben heel blij en wil de artsen, medische staf, fysiotherapeuten en iedereen die mij in de afgelopen tijd geholpen heeft bedanken."

Fati ontving de bal vlak over de middenlijn en na een dribbel scoorde hij tussen drie verdedigers in met een laag en hard schot. De supporters in Camp Nou waren al zeer enthousiast toen de jonge aanvaller ruim tien minuten voor tijd mocht invallen en de vreugde werd nog groter na dat doelpunt.

Fati sprintte na zijn treffer naar de dug-out, om zijn treffer te vieren met clubarts Lluís Til. Daarna werd hij door zijn medespelers op de schouders genomen.

Ansu Fati viert zijn treffer met de clubarts van FC Barcelona.

Fati vindt het een eer om rugnummer van Messi te dragen

Sinds het vertrek van clublegende Lionel Messi hebben fans van Barcelona hun hoop gevestigd op de jonge Fati. De viervoudig international van Spanje kreeg het rugnummer 10 dat jarenlang aan de Argentijnse superster toebehoorde.

"Het is een eer om na Messi het nummer 10 te mogen dragen", vindt Fati. "Ik ben de club en onze aanvoerders dankbaar voor het vertrouwen."

Koeman en Schreuder blij voor Fati

Ook de trainersstaf was zeer verheugd over de rentree van Fati, die 323 dagen geleden een zware knieblessure opliep. Hoofdtrainer Ronald Koeman, die wegens een schorsing niet op de bank mocht plaatsnemen, uitte zijn blijdschap op Twitter.

"Een belangrijke overwinning vandaag! Ik ben blij voor Ansu Fati die terugkeerde met een doelpunt na een lange tijd van revalidatie", schreef de Nederlandse coach.

Assistent-coach Alfred Schreuder, die Koeman op de bank verving, genoot van de sfeer in het stadion bij de rentree van het toptalent. "De reactie van het publiek was prachtig, mooi om te zien hoe blij de fans waren toen hij weer in het veld stond", zei Schreuder op de persconferentie na afloop.

"We weten dat Fati een speler is die uit het niets kansen creëert. Heel knap dat hij dat in zijn eerste minuten al meteen weer kon laten zien."

Schreuder wees er direct op dat de club voorzichtig moet zijn met het talent. "Het kleine kwartier dat hij vandaag gespeeld heeft, is slechts een eerste stap. We weten dat hij een uitstekende speler is, maar hij is er heel lang uit geweest."

Voor de interlandperiode staan er voor Barcelona nog twee zware uitwedstrijden op het programma. Woensdag speelt de ploeg in de Champions League tegen Benfica en zaterdag in La Liga tegen Atlético Madrid.

De doeltreffende uithaal van Ansu Fati in zijn eerste wedstrijd sinds november vorig jaar.

