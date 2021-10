Alfred Schreuder is na de eerste overwinning van FC Barcelona in bijna een maand vooral lovend over de talenten van de Catalaanse club. De Nederlandse assistent-coach zag zijn ploeg zondag met 3-0 van Levante winnen.

Memphis Depay en Luuk de Jong brachten Barcelona binnen een kwartier met 2-0 voor en Ansu Fati maakte in de slotfase de derde treffer, maar Schreuder prees na afloop ook de andere talenten.

Tegen Levante kregen de zeventienjarige Gavi en de negentienjarige Nico González een basisplaats. "Ze speelden erg goed. Als spelers laten zien dat ze goed genoeg zijn, dan kijken we niet naar hun leeftijd", zei Schreuder, die vanwege de schorsing van Ronald Koeman de honneurs waarnam tegen Levante.

"Dat lieten we vorig jaar al zien met Ilaix (Moriba, red.) en Pedri", vervolgde de 48-jarige coach. "We hebben veel goede, jonge spelers aan boord. Dit is de toekomst van Barcelona. En dan keren ook Sergio Agüero, Pedri en Jordi Alba binnenkort nog terug. Dan beschikken we over een heel sterke opstelling."

Dankzij de overwinning op Levante heeft Koeman weer wat ademruimte. De afgelopen weken liet Barcelona in de competitie punten liggen tegen Cádiz (0-0) en Granada (1-1), terwijl in de Champions League kansloos werd verloren van Bayern München (0-3).

'Iedereen is blij en in de kleedkamer bruist het'

De druk op Koeman nam hierdoor alsmaar toe. Het Barcelona-bestuur uitte eerder deze week zelfs openlijk zijn twijfels over de oud-bondscoach van Oranje, ook al liet voorzitter Joan Laporta vlak voor het duel in Cádiz weten dat Koeman ongeacht het resultaat niet voor ontslag hoefde te vrezen.

Volgens Schreuder is de sfeer bij Barcelona nu uitstekend. "Iedereen is blij en in de kleedkamer bruist het. Vandaag toonden we aan dat we een team zijn. We hadden veel balbezit en niemand was zelfzuchtig."

"We spelen graag met veel druk, al deden we dat tegen Granada en Cádiz ook al. Het was een geweldige wedstrijd. Dit is een geweldige combinatie van emoties", aldus de coach.

