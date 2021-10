De opluchting is groot bij AZ na de 5-0-overwinning zondag in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Middenvelder Dani de Wit genoot in het veld van het spel van de ploeg en trainer Pascal Jansen deed dat langs de kant.

"Iedereen heeft gezien dat we dit nodig hadden", zei De Wit tegen ESPN kort na de klinkende zege in het AFAS Stadion. "Je weet hoe we aan het seizoen begonnen zijn en dan is winnen en veel scoren het enige wat je wil. En dat hebben we gedaan."

Voorafgaand aan deze speelronde stond AZ voorlaatste in de Eredivisie met maar drie punten. "Een keer winnen in vijf wedstrijden dat deed pijn", vertelde Jansen. "Maar vandaag was het prima. Het was blij vlagen fijn om naar mijn ploeg te kijken."

Het frustrerende van de afgelopen weken was volgens De Wit dat AZ niet eens zo slecht speelde. "Het was niet zo dat we er ineens niet meer van konden. Natuurlijk, er zijn veel jongens weggegaan", doelde hij op het vertrek van de belangrijke spelers Calvin Stengs, Myron Boadu, Teun Koopmeiners en Marco Bizot. "Maar dat hadden we beter kunnen opvangen. In meerdere wedstrijden hebben we goed voetbal laten zien, alleen we wonnen niet."

Uitslagen Eredivisie-speelronde 7 Willem II-PSV 2-1

Ajax-FC Groningen 3-0

Vitesse-Fortuna Sittard 1-1

Feyenoord-NEC 5-3

FC Utrecht-PEC Zwolle 5-1

Sparta-SC Cambuur 0-4

AZ-Go Ahead Eagles 5-0

Heerenveen-FC Twente 2-3

Heracles-RKC Waalwijk 1-0

Dani de Wit kopt de 2-0 binnen. Dani de Wit kopt de 2-0 binnen. Foto: Pro Shots

'Het mocht niet zo zijn'

Het verschil met de afgelopen weken was volgens Jansen dat het tegen Go Ahead snel raak was voor AZ. Jesper Karlsson tekende in de vierde minuut voor de 1-0, waarna De Wit er binnen een half uur 2-0 van maakte.

"In de afgelopen wedstrijden kregen we ook al snel kansen, maar nu scoorden we ook. Dan is het lekker voetballen en komt er vertrouwen in de ploeg."

Dat kwam tot uiting bij een actie in de eerste helft van De Wit, die bijna een van de mooiste goals van het seizoen maakte. De 23-jarige reservecaptain nam in de 37 minuut schitterend aan, controleerde met een fraaie voetbeweging en ramde de bal op de paal. "Normaal leg ik die ballen terug, maar na zo'n aanname dacht ik: nu ga ik zelf schieten. Helaas, het mocht niet zo zijn."

In de extra was het Tijjani Reijnders die wel op prachtige wijze raak schoot. De middenvelder knalde tot genoegen van Jansen van grote afstand de 5-0-eindstand op het scorebord. "Tijjani is een liefhebber, het liefst dribbelt hij de bal over de lijn", weet Jansen. "Op de training hebben we het er weleens over dat hij gewoon de trekker moet overhalen. En dat deed hij op prachtige wijze."