Arsenal heeft zondag in de Premier League de Londense derby tegen Tottenham Hotspur dankzij een sterke eerste helft overtuigend met 3-1 gewonnen. In België hielp Joshua Zirkzee Anderlecht met een doelpunt aan een 2-2-gelijkspel bij KV Oostende en in Frankrijk leverde Myron Boadu een assist voor AS Monaco tegen Clermont Foot: 1-3.

Arsenal kende een uitstekende start tegen Tottenham en kwam in de twaalfde minuut op voorsprong via Emile Smith Rowe, die een voorzet van Bukayo Saka binnentikte. Bij de 2-0 van Pierre-Emerick Aubameyang na een klein half uur spelen was Smith Rowe de aangever.

Tottenham was behoorlijk van slag door de voorsprong van Arsenal en moest voor rust nog een doelpunt incasseren. Ditmaal slalomde Saka zich via het lichaam van de inglijdende Harry Kane een weg door de verdediging van de 'Spurs' en schoof hij de bal in de rechterhoek.

In de tweede helft deed Tottenham, waar de geblesseerde Steven Bergwijn ontbrak, wat meer van zich spreken en was Kane dicht bij de 3-1. Die werd elf minuten voor tijd wel gemaakt door Son Heung-min, die een voorzet van Sergio Reguilon afrondde. De bezoekers wisten het daarna niet meer spannend te maken in het Emirates Stadium.

Arsenal boekte zo de derde competitieduels op rij, nadat het de eerste drie duels van Premier League-seizoen nog had verloren. 'The Gunners' klimmen naar de tiende plaats en passeren Tottenham, dat met eveneens negen punten elfde staat.

Trainer Mikel Arteta is dolblij met de 2-0 van Arsenal. Trainer Mikel Arteta is dolblij met de 2-0 van Arsenal. Foto: Getty Images

Zirkzee helpt tiental Anderlecht aan punt

In België maakte Zirkzee de aansluitingstreffer voor Anderlecht in de uitwedstrijd tegen KV Oostende. De Nederlandse aanvaller, die net als Wesley Hoedt een basisplaats had, zorgde na ruim een uur voor de 2-1 en maakte zijn vierde doelpunt van dit seizoen.

Op dat moment stond Anderlecht met tien man door een rode kaart voor Cristian Kouamé. Ondanks de ondertalsituatie kwamen de bezoekers acht minuten voor tijd langszij via Benito Raman. Makhtar Gueye had Oostende met twee goals voor rust nog op een 2-0-voorsprong gebracht.

Anderlecht staat vijfde met vijftien punten uit negen duels. Later op de dag komt het KRC Genk van trainer John van den Brom nog thuis in actie tegen RFC Seraing.

Myron Boadu leverde de assist bij de 1-3 van Sofiane Diop voor AS Monaco. Myron Boadu leverde de assist bij de 1-3 van Sofiane Diop voor AS Monaco. Foto: AFP

Boadu draagt met assist bij aan zege Monaco

In Frankrijk zorgde Boadu voor de assist bij de 1-3 van AS Monaco op bezoek bij het gepromoveerde Clermont Foot. De Nederlandse spits, die twintig minuten voor tijd inviel, bereidde de treffer van Sofiane Diop in blessuretijd voor.

De andere doelpunten van Monaco kwamen op naam van Wissam Ben Yedder en Kevin Volland. Zij bogen de vroege achterstand van de club uit het prinsdom om.

Monaco kende een matige start van het seizoen, maar heeft nu de tweede zege op rij geboekt. De formatie van Niko Kovac is met elf punten uit acht wedstrijden terug te vinden op de achtste plaats.

