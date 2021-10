FC Barcelona heeft zondag voor het eerst in bijna een maand een overwinning geboekt in La Liga. Mede door doelpunten van Memphis Depay en Luuk de Jong werd Levante met 3-0 verslagen in Camp Nou, waardoor trainer Ronald Koeman weer wat ademruimte heeft.

Na de 0-3-nederlaag tegen Bayern München in de Champions League en teleurstellende gelijke spelen tegen Granada (1-1) en Cádiz (0-0) in de competitie, speelde Barcelona zondag eindelijk weer eens een goede wedstrijd.

Na zeven minuten benutte Memphis een strafschop, waarna De Jong, met zijn eerste doelpunt voor Barcelona, binnen het kwartier voor de 2-0 tekende. De van Sevilla gehuurde spits schoot oog-in-oog met Aitor Fernández koel binnen.

Na de snelle 2-0 kwam Barcelona niet meer in de problemen en in de extra tijd werd het nog mooier. Ansu Fati, die in de 81e minuut Luuk de Jong verving, zette de 3-0-eindstand op het scorebord. De achttienjarige Spanjaard gaf zo glans aan zijn rentree na tien maanden blessuretijd.

Het was voor het eerst sinds juni 2003 dat twee Nederlanders trefzeker zijn in een competitieduel van Barcelona. Destijds scoorden Marc Overmars en Patrick Kluivert tegen Valencia.

Koeman en Frenkie de Jong zitten schorsing uit

In tegenstelling tot Luuk de Jong maakte Memphis wel de negentig minuten vol tegen Levante. Ook oud-Ajacied Sergiño Dest, die de assist gaf bij de 2-0, mocht starten, terwijl Frenkie de Jong geschorst was vanwege zijn rode kaart donderdag tegen Cádiz. Overigens keek ook Koeman vanaf de tribune toe, want ook hij werd in die wedstrijd weggestuurd en was geschorst.

Door de zege klom Barcelona naar de zesde plaats in La Liga, met vijf punten minder dan koploper Real Madrid, dat een duel meer heeft gespeeld.

Onduidelijk is wat dat voor trainer Koeman betekent. Voorzitter Joan Laporta eiste bijna twee weken geleden na de nederlaag in eigen stadion tegen Bayern München (0-3) drie overwinningen op rij van Koeman.

Sociedad stijgt naar tweede plaats

Later op de dag won Real Sociedad, één van de tegenstanders van PSV in de Europa League, de thuiswedstrijd tegen Elche CF met 1-0, waardoor de Baskische club met een punt achterstand op Real Madrid tweede staat.

Spaans international Mikel Oyarzabal maakte in de 81e minuut het enige doelpunt in de Reale Arena.

Rayo Vallecano versloeg op eigen veld Cádiz met 3-1. De 35-jarige Radamel Falcao maakte het tweede doelpunt voor de club, die op een knappe vijfde plaats staat in La Liga. De Colombiaan kwam afgelopen zomer over van Galatasaray en scoorde al drie keer in de competitie.

