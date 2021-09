AZ heeft zondag na bijna een maand weer eens een overwinning geboekt. De ploeg van trainer Pascal Jansen was thuis met 5-0 veel te sterk voor Go Ahead Eagles en verliet zo de onderste regionen in de Eredivisie.

Na nederlagen tegen PSV (0-3), Heracles Almelo (3-2) en FC Twente (3-1) en een gelijkspel in de Conference League tegen het Deense Randers FC begon AZ zonder zelfvertrouwen en als nummer zeventien van de Eredivisie aan het treffen met Go Ahead. Maar na de aftrap in het AFAS Stadion ging wonderwel snel de goede kant op. In de vierde minuut zorgde Jesper Karlsson (1-0) voor opluchting en in de 29e minuut tekende Dani de Wit voor de 2-0.

Na rust werd het niet spannend meer en in de laatste tien minuten liep AZ nog veel verder uit. Karlson maakte vanaf de strafschopstip zijn tweede (3-0), waarna Zakaria Aboukhlal (4-0) en Tijjani Reijnders (5-0) zorgden voor een prachtige eindstand voor de thuisploeg.

Door de overwinning heeft AZ, dat de slechtste seizoensstart kende van deze eeuw, zes punten uit zes wedstrijden, waarmee het aansluiting heeft met de middenmoot. Go Ahead heeft ook zes punten maar een wedstrijd meer gespeeld.

Komende donderdag komt AZ weer in actie. De Alkmaarders spelen dan om 18.45 uur in de Conference League thuis tegen Jablonec.