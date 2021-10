AZ heeft zondag na bijna een maand weer eens een overwinning geboekt. De ploeg van trainer Pascal Jansen was thuis met 5-0 veel te sterk voor Go Ahead Eagles en verliet zo de onderste regionen in de Eredivisie.

Na nederlagen tegen PSV (0-3), Heracles Almelo (3-2) en FC Twente (3-1) en een gelijkspel in de Conference League tegen het Deense Randers FC begon AZ zonder zelfvertrouwen en als nummer zeventien van de Eredivisie aan het treffen met Go Ahead. Maar na de aftrap in het AFAS Stadion ging het wonderwel snel de goede kant op. In de vierde minuut zorgde Jesper Karlsson (1-0) voor opluchting en in de 29e minuut tekende Dani de Wit voor de 2-0.

Na rust werd het niet spannend meer en in de laatste tien minuten liep AZ nog veel verder uit. Karlson maakte vanaf de strafschopstip zijn tweede (3-0), waarna Zakaria Aboukhlal (4-0) en Tijjani Reijnders (5-0) zorgden voor een prachtige eindstand voor de thuisploeg.

Door de overwinning heeft AZ, dat de slechtste seizoensstart kende van deze eeuw, zes punten uit zes wedstrijden, waarmee het aansluiting heeft met de middenmoot. Go Ahead staat ook op zes punten, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld.

Komende donderdag komt AZ weer in actie. De Alkmaarders spelen dan om 18.45 uur in de Conference League thuis tegen Jablonec.

Dani de Wit kopt de 2-0 binnen. Dani de Wit kopt de 2-0 binnen. Foto: Pro Shots

Jansen houdt Letschert buiten wedstrijdselectie

Opvallende aanwezige bij AZ was Timo Letschert. De verdediger werd door Jansen buiten de wedstrijdselectie gelaten, omdat hij donderdag na de wedstrijd tegen FC Twente niet met de spelersbus meeging naar Alkmaar. De 28-jarige Letschert was gefrustreerd nadat hij in Enschede al voor rust gewisseld werd.

Met Bruno Martins Indi en Pantelis Hatzidiakos centraal achterin kende AZ een goede start. Na vier minuten kwam de bal bij Vangelis Pavlidis en die schoot niet zelf, maar speelde naar Karlsson. De Zweed rondde overtuigend af (1-0).

De opluchting was zichtbaar bij AZ en in de 29e minuut kwam de ploeg op een comfortabele 2-0-voorsprong. De Wit kopte beheerst raak uit een fraaie voorzet van Yukinari Sugawara.

Hoe groot het vertrouwen ineens was bleek wel toen De Wit even later de bal controleerde op de borst en na een fraaie voetbeweging hard op de paal volleerde. Toch moest AZ wel op blijven letten, want Go Ahead was voor rust gevaarlijk met kopballen van de Spanjaarden Inigo Cordoba en Marc Cardona.

Jesper Karlsson scoorde tweede keer. Jesper Karlsson scoorde tweede keer. Foto: Pro Shots

Reijnders scoort op fraaie wijze

In de tweede helft kwam AZ niet meer in de problemen. De landskampioen van 2009 speelde in een lager tempo, maar kreeg nog wel kansen. In de 65e minuut legde De Wit fraai terug op Albert Gudmundsson en die zag zijn harde schot gekeerd worden door Go Ahead-keeper Warner Hahn.

Het duurde tot de 82e minuut alvorens AZ wel weer scoorde. Een prachtige pass van Karlsson kwam bij invaller Hakon Evjen en die werd onderuitgehaald door Hahn. De bal ging op de stip en Karlsson schoot de strafschop binnen (3-0).

Vervolgens was het invaller Aboukhlal die maar twee minuten in het veld stond toen hij de stand naar 4-0 tilde. De aanvaller rondde in de 86e minuut koel af. Het slotakkoord was in de extra tijd voor Rijnders, die op schitterende wijze van afstand raak schoot. Zo werd het 5-0, een uitslag die AZ goed doet na moeilijke weken zonder winst.