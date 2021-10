FC Twente heeft zondag opnieuw een overwinning geboekt in de Eredivisie. De in vorm verkerende Enschedeërs waren sc Heerenveen voor het eerst in jaren de baas: 2-3.

Ricky van Wolfswinkel scoorde al vroeg uit een penalty, waarna Daan Rots de marge vergrootte. Tussendoor werd een prachtgoal van Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki afgekeurd door de VAR.

Na rust werd het 0-3 toen Sven van Beek het achtste eigen doelpunt uit zijn loopbaan maakte. De wedstrijd leek daarmee gespeeld, maar Heerenveen kwam door Robin Pröpper - ook hij kreeg een eigen goal op zijn naam - en Henk Veerman nog erg dichtbij. Twente hield echter stand.

De zege van Twente is bijzonder, want in februari 2017 werd Heerenveen voor het laatst verslagen in de Eredivisie. Destijds werd het in Enschede 1-0. Sindsdien bleven de Friezen in onderlinge duels zes keer ongeslagen, waarbij ze vijf keer zelfs geen treffer incasseerden.

Twente, dat afgelopen zomer opnieuw aan een vrijwel geheel nieuwe ploeg moest bouwen, won al voor de vierde keer op rij. In de afgelopen weken werden FC Utrecht (1-0), Vitesse (1-4) en AZ (3-1) al verslagen.

Voor Heerenveen verloopt het seizoen tot dusver met pieken en dalen. Met drie overwinningen, een gelijkspel en drie nederlagen staat de ploeg van trainer Johnny Jansen achtste.

Heerenveen-iconen Riemer van der Velde en Foppe de Haan kregen een tribune naar zich vernoemd. Heerenveen-iconen Riemer van der Velde en Foppe de Haan kregen een tribune naar zich vernoemd. Foto: Pro Shots

Twente start veel beter dan Heerenveen

FC Twente was zondag vanaf het begin de betere ploeg in het Abe Lenstra Stadion, waar basisspeler Michel Vlap op bezoek was bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en zijn profdebuut maakte. De Enschedeërs waren veruit het gevaarlijkst.

Binnen tien minuten leidde dat al tot de openingstreffer, toen Ibrahim Dresevic met zijn arm het gezicht van Van Wolfswinkel raakte en de spits zelf de toegekende strafschop benutte. Het was zijn vierde seizoenstreffer.

Met een geblesseerde Erwin Mulder in het doel - hij bezeerde bij een redding zijn hand - dacht Zerrouki er na een half uur met een afstandsknal 0-2 van te maken. De VAR constateerde echter dat Van Wolfswinkel buitenspel had gestaan. Het tweede Twente-doelpunt kwam er alsnog, toen Rots goed oplette bij defensief geschutter. Heerenveen stelde er maar weinig tegenover.

In de rust werd Mulder vervangen voor Xavier Mous, die in de 66e minuut werd verrast door een te harde terugspeelbal van Van Beek. De verdediger zag de bal in eigen doel belandden en scherpte zijn eigen record daarmee aan.

Tegen de verwachting in kwam Heerenveen in het laatste kwartier terug via goals Pröpper (hij veranderde een schot van Tibor Halilovic van richting) en Henk Veerman (knappe afronding). Er volgde een slotoffensief, maar dat leverde geen punt meer op voor de Friezen.

Ricky van Wolfswinkel opende al vroeg de score in Friesland. Ricky van Wolfswinkel opende al vroeg de score in Friesland. Foto: ANP

