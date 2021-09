Timo Letschert is zondag buiten de AZ-selectie gelaten voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De verdediger is door trainer Pascal Jansen bestraft voor zijn gedrag, nadat hij donderdag tijdens het uitduel met FC Twente al vroeg was gewisseld.

Letschert had schuld aan de eerste twee tegendoelpunten in Enschede en werd al na 22 minuten naar de kant gehaald. Hij liep direct boos de catacomben in en verliet het stadion op eigen gelegenheid.

Die actie was voor Jansen een reden om voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead geen beroep te doen op de 28-jarige Letschert. Het is niet duidelijk of hij na dit weekend wél weer tot de selectie van AZ behoort.

Letschert is bezig aan zijn tweede seizoen bij AZ, dat hem in september vorig jaar overnam van Hamburger SV. Eerder kwam hij uit voor FC Groningen, Roda JC, FC Utrecht en Sassuolo. Hij ligt nog tot medio 2023 vast in Alkmaar.

Het duel met FC Twente ging met 3-1 verloren, wat een nieuwe tik was voor AZ, dat met vier nederlagen in de eerste vijf Eredivisie-speelrondes de slechtste seizoensstart ooit beleeft.

De landskampioen van 1981 en 2009 treedt zondag met Pantelis Hatzidiakos als Letscherts vervanger aan tegen Go Ahead. De wedstrijd is om 14.30 uur begonnen.

De wedstrijd tegen FC Twente was snel voorbij voor de blunderende Timo Letschert. Foto: ANP

