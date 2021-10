Napoli heeft zondag ook zijn zesde wedstrijd van dit Serie A-seizoen gewonnen. De koploper was met 2-0 te sterk voor Cagliari. In Rome won Lazio in een enerverende derby met 3-2 van AS Roma en eerder op de dag zegevierde Juventus, met Matthijs de Ligt negentig minuten in het veld, met 3-2 tegen Sampdoria. Daarmee lijkt de club uit Turijn de weg omhoog te hebben gevonden.

Victor Osimhen bracht Napoli in de elfde minuut met een intikker op voorsprong tegen Cagliari, waar Kevin Strootman een basisplaats had. Lorenzo Insigne zorgde vroeg in de tweede helft uit een penalty voor de 2-0.

Dankzij de overwinning blijft Napoli zonder puntenverlies en neemt het de koppositie weer over van AC Milan, dat zaterdag met 1-2 won bij Spezia. De 'Rossoneri' hebben twee punten minder dan de ploeg van coach Luciano Spalletti.

In Stadio Olimpico kende Lazio met goals van Sergej Milinkovic-Savic en Pedro in de eerste twintig minuten een uitstekende start. De goal van Pedro was beladen, omdat hij in mei nog namens AS Roma tegen Lazio trefzeker was.

Vlak voor rust maakte Roger Ibañez de 2-1 namens Roma, maar Felipe Anderson herstelde in de tweede helft de marge van twee doelpunten voor Lazio. In de 69e minuut benutte Jordan Veretout een strafschop voor de formatie van trainer José Mourinho. Het werd zo 3-2 en daarbij bleef het. Na het laatste fluitsignaal sprak Mourinho zijn ploeg nog enige tijd toe op het veld, terwijl de fans van de aartsrivaal feestvierden op de tribune.

Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd voor AS Roma, dat zes punten achterstand heeft op koploper Napoli. Lazio heeft zeven punten minder dan de club uit Napels.

Juventus boekte tegen Sampdoria zijn derde zege van het Serie A-seizoen en staat nu met acht punten uit zes wedstrijden boven in de middenmoot.

De Ligt mocht zondag tegen Sampdoria voor de tweede keer op rij starten, terwijl Giorgio Chiellini op de bank begon. Opvallend was dat trainer Massimiliano Allegri keeper Wojciech Szczesny buiten de ploeg hield, ten faveure van Mattia Perin. De Poolse doelman was het slachtoffer van de vele tegentreffers van Juventus in de afgelopen maanden.

Het leek door een treffer van Paulo Dybala (10e minuut) en een benutte strafschop van Leandro Bonucci (43e minuut) voor Juventus een makkelijke middag in het Allianz Stadium te worden. Maar nog voor rust was het 2-1. Oud-VVV'er Maya Yoshida scoorde voor Sampdoria.

Manuel Locatelli vergrootte in de 57e minuut de voorsprong naar 3-1, waarna Sampdoria-middenvelder Antonio Candreva zeven minuten voor tijd de 3-2-eindstand op het scorebord zette.

Bij Sampdoria behoorde Mohamed Ihattaren, die door de club uit Genua wordt gehuurd van Juventus, niet tot de wedstrijdselectie. De aanvallende middenvelder is conditioneel nog niet op het niveau dat nodig is voor zijn Serie A-debuut.

