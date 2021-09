Juventus lijkt na de dramatische seizoensstart de weg omhoog te hebben gevonden in de Serie A. Met Matthijs de Ligt negentig minuten in het veld won de club uit Turijn zondag thuis met 3-2 van Sampdoria.

Door de derde overwinning in dit Serie-A seizoen staat Juventus nu met acht punten uit zes wedstrijden boven in de middenmoot. Afgelopen woensdag won de ploeg, die in de laatste tien jaar negen keer kampioen werd, ook al met 2-3 bij Spezia.

De Ligt mocht zondag tegen Sampdoria voor de tweede keer op rij starten, terwijl Giorgio Chiellini op de bank begon. Opvallend was dat trainer Massimiliano Allegri keeper Wojciech Szczesny buiten de ploeg hield, ten faveure van Mattia Perin.

De Poolse doelman was het slachtoffer van de vele tegentreffers van Juventus in de afgelopen maanden.

Bankzitter Giorgio Chiellini feliciteert zijn teamgenoot Manuel Locatelli met de 3-1. Bankzitter Giorgio Chiellini feliciteert zijn teamgenoot Manuel Locatelli met de 3-1. Foto: Getty Images

Ihattaren ontbreekt in selectie Sampdoria

Het leek door een treffer van Paulo Dybala (10e minuut) en een benutte strafschop van Leandro Bonucci (43e minuut) voor Juventus een makkelijke middag in het Allianz Stadium te worden. Maar nog voor rust was het 2-1. Oud-VVV'er Maya Yoshida scoorde voor Sampdoria.

Manuel Locatelli vergrootte in de 57e minuut de voorsprong naar 3-1, waarna Sampdoria-middenvelder Antonio Candreva zeven minuten voor tijd de 3-2-eindstand op het scorebord zette.

Bij Sampdoria behoorde Mohamed Ihattaren, die door de club uit Genua wordt gehuurd van Juventus, niet tot de wedstrijdselectie. De aanvallende middenvelder is conditioneel nog niet op het niveau dat nodig is voor zijn Serie A-debuut.

