SC Cambuur heeft zondag op bezoek bij Sparta Rotterdam de vierde overwinning in vijf Eredivisie-wedstrijden geboekt. Vijf schoten tussen de palen leverden vier doelpunten voor de Leeuwarders op, waarbij Issa Kallon de uitblinker was: 0-4. Heracles Almelo versloeg RKC Waalwijk met 1-0.

Zo'n tien minuten voor rust opende Alex Bangura bij de eerste echte doelpoging de score namens de ploeg van trainer Henk de Jong. De linksback vond de korte hoek, nadat Kallon hem met een fraai wippertje had aangespeeld.

In de tweede helft was het woord aan de rappe Kallon zelf, die twee keer scoorde met een schot in de verre hoek. In een wedstrijd met verder amper echte kansen stelde Sparta er weinig tegenover, al trof aanvaller Emanuel Emegha nog de paal. In de slotseconden bepaalde Tom Boere de eindstand.

Na de 0-3 speelden de frustraties op bij het machteloze Sparta. Het leidde tot een rode kaart voor linksback Aaron Meijers, die Boere onderuit trapte op het moment dat het spel al stillag.

De ruime overwinning op Het Kasteel is een nieuwe opsteker voor Cambuur, dat in de afgelopen weken al won van FC Twente (2-0), Go Ahead Eagles (5-2) en Heracles Almelo (2-1). Die serie werd ruw onderbroken door een 9-0-nederlaag bij Ajax.

Sparta is met zes punten uit zeven speelrondes minder goed aan het Eredivisie-seizoen begonnen. De ploeg van assistent-bondscoach Henk Fraser won alleen van Fortuna Sittard (3-1) en behoort tot de onderste ploegen.

Issa Kallon scoorde twee keer met een schot in de verre hoek. Foto: Pro Shots

Heracles boekt nipte zege op RKC

In Erve Asito kroonde Delano Burgzorg zich tot matchwinner bij Heracles-RKC. De aanvaller schoot na een klein uur via doelman Etienne Vaessen en de lat hard binnen.

Burgzorg kreeg kansen in de eerste helft ook al twee kansen op de openingstreffer, maar toen hield Vaessen hem nog van scoren af. Na de 1-0 was Heracles het dichtst bij een doelpunt; Rai Vloet stuitte op Vaessen en in blessuretijd schoot Ismail Azzaoui net raak. RKC stichtte de hele wedstrijd nauwelijks gevaar.

Heracles is met zeven punten in de middenmoot terug te vinden. RKC bezet met vijf punten de zestiende plaats.

Heracles Almelo viert de winnende treffer van Delanu Burgzorg. Foto: Pro Shots

