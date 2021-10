Ronald Koeman gaat op basis van het gemiddelde aantal punten per wedstrijd de boeken in als de slechtst presterende FC Barcelona-trainer van de afgelopen achttien jaar. Onder leiding van de Nederlander, die woensdagavond werd ontslagen, presteerde de Catalaanse club in La Liga minder dan onder zijn zes voorgangers.

De in augustus 2020 aangestelde Koeman was 48 competitiewedstrijden lang trainer van Barcelona en pakte daarin 94 punten (28 zeges, 10 gelijke spelen en 10 nederlagen). Dat komt neer op een gemiddelde van 1,96 punten per duel.

De best presterende Barcelona-trainer van deze eeuw - althans in punten in La Liga - was de in 2014 overleden Tito Vilanova. Onder leiding van de Spanjaard pakte Barcelona in 2012 en 2013 gemiddeld 2,63 punten per wedstrijd.

Ook Josep Guardiola (2,45), Luis Enrique (2,41), Ernesto Valverde (2,32), Gerardo Martino (2,29) en Quique Setién (2,21) hebben een hoger gemiddelde dan Koeman.

Gemiddeld aantal punten van Barcelona in La Liga 1. Tito Vilanova (2012-2013) - 2,63

2. Josep Guardiola (2008-2012) - 2,45

3. Luis Enrique (2014-2017) - 2,41

4. Ernesto Valverde (2017-2020) - 2,32

5. Gerardo Martina (2013-2015) - 2,29

6, Quique Setién (2020) - 2,21

7. Frank Rijkaard (2003-2008) - 2,01

8. Ronald Koeman (2020-2021) - 1,96

Rijkaard pakte gemiddeld minder punten

De laatste trainer die slechter dan Koeman presteerde, was Radomir Antic (1,83 punten per competitieduel). Hij had in het seizoen 2002/2003 achttien wedstrijden de leiding bij Barcelona.

Het opmerkelijk dat Frank Rijkaard in punten maar een fractie beter met Barcelona presteerde dan Koeman. Onder leiding van Rijkaard, die van 2003 tot 2008 de eindverantwoordelijke in Camp Nou was, pakte de ploeg gemiddeld 2,01 punten in La Liga.

Rijkaard was 190 wedstrijden (112 overwinningen, 45 gelijke spelen en 33 nederlagen) lang trainer van de club en is daarmee de langszittende Barcelona-trainer van deze eeuw.

Tegenover het lage gemiddelde onder Rijkaard staat dat Barcelona in die jaren twee keer kampioen werd, twee Super Cups won en de Champions League veroverde. Onder Koeman kwam de Spaanse topclub niet verder dan een Copa del Rey en een derde plaats in La Liga.