De vrouwen van PSV hebben zondag de Eredivisie-topper tegen FC Twente met 2-1 gewonnen. De ploeg uit Eindhoven klimt daardoor naar de tweede plek op de ranglijst.

Het duel in op De Herdgang was een strijd tussen de twee beste ploegen van vorig seizoen. Landskampioen Twente heeft na vier duels in het nieuwe seizoen pas zes punten.

PSV, dat vorig jaar als tweede eindigde, staat ook nu tweede met zeven punten uit drie duels. Koploper PEC Zwolle heeft negen punten met een wedstrijd meer gespeeld.

FC Twente kwam op bezoek bij PSV al vroeg op voorsprong via de 21-jarige spits Fenna Kalma, die een penalty benutte. Oud-international Desiree van Lunteren zorgde halverwege de eerste helft eveneens uit een strafschop voor de gelijkmaker: 1-1.

De Amerikaanse middenvelder Anika Rodriguez zette PSV na een half uur spelen op een 2-1-voorsprong. Na rust vielen er geen treffers meer en trok PSV de zege over de streep.

PSV passeert FC Twente op de ranglijst dankzij de thuiszege. Foto: Pro Shots

