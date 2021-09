De 2-1-zege op PSV en de tweede plaats in de Eredivisie zorgden zaterdag niet voor een hosannastemming bij Willem II. De Tilburgers beseften dat ze geluk hadden gehad met de zege op de provinciegenoot.

"Misschien ben ik te nuchter, maar we moeten gewoon onze beide beentjes op de grond houden", zei Willem II-coach Fred Grim tegen ESPN. "Al ben ik natuurlijk wel blij met de teamprestatie en de werkethiek."

Statistisch gezien had Willem II zaterdag maar weinig in te brengen in eigen huis. De ploeg van Grim had slechts 33 procent balbezit en kwam tot drie doelpogingen, tegenover 25 voor PSV. Het was dan ook vooral aan een eigen doelpunt van Eran Zahavi en een blunder van Joël Drommel te danken dat PSV toch verloor.

"Als je sec naar de wedstrijd kijkt, dan was PSV de veel betere ploeg", gaf Grim toe. "We kregen maar geen grip op hun positiespel."

Willem II-coach Fred Grim zag zijn ploeg vooral verdedigen tegen PSV. Foto: Pro Shots

Ook uitblinker Wellenreuther roemt teamprestatie

"Toch vind ik onze zege niet onterecht", zei de coach van Willem II. "Het gaat niet alleen om veldspel, maar ook om goed verdedigen, keihard werken, meters maken voor elkaar en tot het gaatje willen gaan."

"Dat hebben de jongens allemaal fantastisch gedaan, ik kan niet anders zeggen. Ik moet ze allemaal een groot compliment maken", aldus de trainer die afgelopen zomer overkwam van RKC Waalwijk.

Timon Wellenreuther was met zijn vele reddingen de uitblinker aan Tilburgse zijde. De Duitse doelman wilde ondanks de tweede plaats op de ranglijst niet te ver vooruitblikken.

"Ieder team moet weten dat het moeilijk gaat worden om drie punten te pakken wanneer ze naar ons stadion komen", zei Wellenreuther tegen Omroep Brabant. "We hebben als team hard gewerkt, dat heeft vandaag het verschil gemaakt."

Willem II verdedigt zijn tweede plaats volgend weekend in een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Na de interlandperiode staat er voor de ploeg van Grim opnieuw een uitduel in het oosten op het programma, met FC Twente als tegenstander.

