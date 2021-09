Een cruciaal moment in de 89e minuut bij het spektakelstuk tussen Feyenoord en NEC (5-3) gaf zaterdag veel stof tot napraten. Coaches Arne Slot en Rogier Meijer werden het niet eens over de treffer van Guus Til, die ondanks tussenkomst van de VAR werd goedgekeurd.

Til kon vrij uithalen, nadat Feyenoord-spits Bryan Linssen NEC-verdediger Cas Odenthal opzij had gezet. Scheidsrechter Joey Kooij zag daar geen overtreding in, ook niet nadat hij in opdracht van de VAR de beelden terugkeek.

"Ik had meteen al het gevoel dat de scheidsrechter het voordeel aan Feyenoord zou geven", zei NEC-coach Meijer tegen ESPN. "De Kuip ontplofte toen de VAR hem de beelden liet bekijken en het scherm hangt hier bijna tussen de supporters in."

Tot grote woede van Meijer keurde Kooij de treffer inderdaad goed. De trainer van NEC kreeg geel wegens protesteren en was ook na afloop nog geïrriteerd over het cruciale voorval.

"Bij ons in het stadion hangt het VAR-scherm afgeschermd in een dug-out", zei Meijer, die vond dat er duidelijk sprake was van een overtreding: "Linssen heeft geen enkel moment de intentie om de bal te spelen."

Slot vindt het bizar dat VAR vroeg om beelden te bekijken

Zijn collega Slot moest lachen toen hij de beelden van de vermeende overtreding van Linssen terugzag. "Ik vind het al bizar dat de scheidsrechter hier voor naar de kant wordt geroepen. Die jongen van NEC valt niet eens, Linssen zet gewoon zijn lichaam erin", oordeelde de trainer van Feyenoord.

"Deze scheidsrechter liet heel veel doorspelen vandaag, dan is het bijzonder dat de VAR hem hier naar laat kijken. In deze aanval werden wel vijftien overtredingen gemaakt, dan zou het heel vreemd zijn om dit ene moment eruit te lichten", vond Slot.

Beide trainers vonden dat de arbitrage eerder al een hoofdrol speelde in het duel. Slot zag een overtreding van NEC in aanloop naar de 2-3, terwijl Meijer vond dat zijn ploeg en niet Feyenoord een ingooi had moeten krijgen bij de 3-3.

Voor het eerst in anderhalf jaar was de Kuip zaterdag weer uitverkocht.

Beide trainers zien veel positieve punten

Toch waren er voor beide coaches ook voldoende positieve dingen om op terug te blikken na het spektakelstuk in De Kuip. Voor het eerst sinds de coronauitbraak was het stadion weer volledig gevuld.

"Ik vond het prachtig om te zien dat onze supporters ons over het dode punt heen hielpen", zei Slot. "Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt als trainer van Feyenoord. En onze spelers hebben karakter getoond door na de 2-3 door te blijven gaan, ook al was het de derde wedstrijd in zeven dagen."

Ook Meijer was vooral trots op het optreden van zijn ploeg. "We hebben ons heel goed gepresenteerd in De Kuip en bleven er na een vroege 2-0-achterstand in geloven. We hebben aanvallend voetbal laten zien en kunnen hiermee verder", zei de trainer van de promovendus uit Nijmegen.

