De voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika CONCACAF heeft de clubs Inter Moengotapoe uit Suriname en CD Olimpia uit Honduras verbannen uit de CONCACAF League. Bovendien is de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk (foto) jarenlang geschorst.

De maatregel is genomen na een onderzoek naar de gebeurtenissen bij de wedstrijd tussen Moengotapoe en Olimpia (0-6) afgelopen dinsdag in Paramaribo. In dat duel deed de 60-jarige Surinaamse vicepresident Brunswijk mee bij de thuisclub.

Hij is eigenaar van de club en stond samen met zijn zoon Damian in de aanval. Naderhand verschenen er op social media beelden waarop Brunswijk in de kleedkamer van de tegenstander geld leek uit delen.

Naar aanleiding van dat filmpje besloot de CONCACAF een onderzoek in te stellen. Daaruit werd de conclusie getrokken dat de integriteitsregels ernstig waren geschonden. Het bestuur besloot beide clubs met onmiddellijke ingang uit de competitie te halen.

Brunswijk is voor drie jaar geschorst. In die periode mag hij op geen enkele manier betrokken zijn bij wedstrijden die onder auspiciën van de CONCACAF plaatsvinden.