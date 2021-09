Met twee doelpunten in de slotfase was Guus Til zaterdag tegen NEC de uitblinker bij Feyenoord. De middenvelder kon er niet heel blij mee zijn, omdat hij vond dat Feyenoord zich onnodig in de problemen had gebracht.

"Ik ben eerder nog een beetje geïrriteerd", zei Til kort na de met 5-3 wedstrijd tegen ESPN. "Met alle respect, maar als je thuis speelt tegen NEC en je komt met 2-0 voor, dan mag je niet meer op een achterstand van 3-2 komen."

Feyenoord gaf in De Kuip een vroege voorsprong uit handen en kwam een kwartier voor tijd zelfs op achterstand. In de slotfase kwam het toch nog goed voor de thuisclub via twee doelpunten van Til, die eerder in de week ook al twee keer had gescoord tegen sc Heerenveen (3-1), en een goal van invaller Cyriel Dessers.

"Ik had het bij wijze van spreken al opgegeven, na die 2-3", zei Til. "Ik weet niet waar we het daarna nog vandaan haalden, ongelooflijk. Maar eigenlijk vind ik dit niet kunnen. We stonden al snel met 2-0 voor. Dan mag het niet gebeuren dat je nog op achterstand komt."

"Hoe dat kan? Ja, schiet mij maar lek, ik weet het niet. Misschien gemakzucht? Ze scoorden uit een vrije trap en een ingooi. In de opbouw geven we dit seizoen niet zoveel weg, maar spelhervattingen zijn nog niet zo'n succes."

Til heeft in de Eredivisie nu al vijf keer gescoord. In de voorrondes van de Conference League maakte de middenvelder zes doelpunten. Voor Feyenoord was het de derde competitiezege op rij, waardoor de club is opgeklommen naar de derde plaats.