RKC Waalwijk en Willem II treffen elkaar volgende maand in de eerste ronde van de KNVB-beker. De Brabantse derby is het enige duel tussen twee Eredivisionisten dat zaterdag bij de loting uit de bus kwam rollen.

RKC en Willem II stonden dinsdag nog tegenover elkaar in competitieverband. De Tilburgers, die momenteel verrassend tweede staan in de Eredivisie, wonnen in Waalwijk met 1-2.

Go Ahead Eagles (Almere City, uit), FC Groningen (Helmond Sport, thuis) en PEC Zwolle (De Graafschap, thuis) spelen tegen een club uit de Keuken Kampioen Divisie. De overige Eredivisie-clubs die in de eerste ronde in actie komen, zijn gekoppeld aan een amateurvereniging.

Ajax, PSV, AZ, Feyenoord en Vitesse stromen pas in de tweede ronde in. Deze clubs zijn vrijgesteld van deelname aan de openingsronde, omdat zij uitkomen in de Champions League, Europa League of Conference League.

De wedstrijden in de eerste ronde van de KNVB-beker worden op 26, 27 en 28 oktober gespeeld. De finale is op 17 april 2022 in De Kuip.

Het bekertoernooi werd vorig jaar gewonnen door Ajax. De amateurclubs werden toen vanwege de COVID-maatregelen in een vroegtijdig stadium uitgesloten van verdere deelname.