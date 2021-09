Feyenoord is zaterdag in de thuiswedstrijd tegen NEC met de schrik vrijgekomen. De Rotterdammers bogen in een knotsgek duel in de laatste tien minuten een 2-3-achterstand om in een 5-3-zege.

Feyenoord begon met het vertrouwen van een ploeg in vorm aan het duel in de sinds lange tijd weer vrijwel geheel gevulde Kuip, een gevolg van het loslaten van de restricties voor het maximale aantal toeschouwers in de Nederlandse stadions.

De thuisploeg had slechts zeventien minuten nodig om op een 2-0-voorsprong te komen. Na een klein kwartier schoot Kökçü raak vanaf de stip, nadat Guus Til over het uitgestoken been van NEC-doelman Mattijs Branderhorst was gevallen.

Het tweede doelpunt kwam op naam van Sinisterra. De Colombiaan profiteerde van een geweldige diepe bal van Marcos Senesi en schoot met een diagonaal schot raak.

Een probleemloze avond - waarin het vizier al snel gericht zou kunnen worden op het treffen met Slavia Praag van donderdag in de Conference League - leek in de maak voor Feyenoord. Met de fraaie aansluitingstreffer van Magnus Mattsson liet NEC in de 32e minuut echter zien een ander scenario voor ogen te hebben.

Nog voor rust kreeg NEC ook de gelijkmaker op het scorebord. Cas Odenthal schoot van dichtbij raak na een assist van Jonathan Okita. Ook na rust groeven de Nijmegenaren zich niet in en toen het een kwartier voor tijd 2-3 werd, uitgerekend door oud-Feyenoorder Calvin Verdonk, leek de verrassing compleet.

Zover kwam het uiteindelijk niet, dankzij een krankzinnige laatste tien minuten. Eerst kopte Guus Til raak na een goed aangesneden corner van Kökçü, waarna de middenvelder een minuut voor tijd de Kuip in extase bracht door er ook nog 4-3 van te maken.

Daarbij mocht Feyenoord scheidsrechter Joey Kooij wel dankbaar zijn. De scheidsrechter werd door de VAR naar het scherm geroepen vanwege een vermeende overtreding van Bryan Linssen, maar keurde de treffer goed. Diep in blessuretijd kreeg het aangeslagen NEC ook nog de 5-3 van Cyriel Dessers om de oren.