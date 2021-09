Ajacied Daley Blind is naar eigen zeggen niet bezig met de titelstrijd met PSV. De verdediger won zaterdag eenvoudig van FC Groningen (3-0) en zag de Eindhovense concurrent eerder op de avond met 2-1 verliezen bij Willem II.

"We zijn niet met PSV bezig, wij kijken alleen naar onszelf", zei Blind na afloop van de overwinning op FC Groningen tegen ESPN. De verdediger was vooral blij dat Ajax niet te lichtzinnig over FC Groningen dacht na de ruime zeges op SC Cambuur (9-0) en Fortuna Sittard (0-5).

"Wij moeten elke training en wedstrijd dezelfde dingen op de mat leggen om tot kansen te komen en de kwaliteit tot uiting te laten brengen. Wij zijn ook mensen, maar proberen elkaar scherp te houden en te waken voor onderschatting. Wij zijn zelf onze grootste tegenstander. Als we dit niveau vast kunnen houden, zijn we moeilijk te verslaan."

Ajax kende echter een moeizame start tegen FC Groningen en kwam pas na veertig minuten spelen op voorsprong door een doelpunt van Edson Álvarez, waarna Antony en Noussair Mazraoui de zege voor de thuisploeg veilig stelden.

"Ik denk dat jullie verwend zijn de laatste wedstrijden dat we zo snel scoorden. Het is niet vanzelfsprekend. We moeten er keihard voor werken om ze te creëren. Het duurde wat langer vandaag, maar dat is ook een verdienste van FC Groningen. Zij hebben het goed gedaan."

Ajax-trainer Erik ten Hag was onder indruk van zijn ploeg tegen FC Groningen. Ajax-trainer Erik ten Hag was onder indruk van zijn ploeg tegen FC Groningen. Foto: ANP

Ten Hag genoot van dominant Ajax

Trainer Erik ten Hag was dik tevreden met de overwinning. "Ik wil niet in de euforie komen, maar ik vind dat mijn ploeg uitstekend gespeeld heeft. Ik heb net ook in de kleedkamer gezegd dat ik van ze genoten heb. Ik vind het heel knap dat we in staat waren om zoveel kansen en fantastische doelpunten bij elkaar te spelen tegen dit Groningen, dat heel goed verdedigt."

Toch was Ten Hag ook kritisch op het lage rendement van zijn ploeg. Zo hielpen onder anderen Sébastien Haller, Dusan Tadic en Mazraoui grote kansen om zeep. "Je gaat op hogere niveaus niet zoveel kansen creëren. Die honderd procent kansen moesten binnen. Anders kan je het heel moeilijk krijgen."

"Het is al een tijdje een thema in onze kleedkamer. We hebben die ervaringen in de Champions League. We speelden twee jaar geleden geweldig tegen Chelsea, maar we kregen in de laatste vijf minuten het deksel op de neus. Als je wilt overleven in de Champions League, moet je eerder de kansen benutten."

Ten Hag wil nog niet zeggen of hij een keuze heeft gemaakt tussen Steven Berghuis, Antony en Davy Klaassen. Laatstgenoemde maakte tegen FC Groningen zijn rentree na een liesblessure. "Ik kies op basis van de vorm, maar ik kijk ook zeker naar de tegenstander. Niet alleen vanuit de kracht van de tegenstander, maar waar kunnen we ze pijn doen? En wat vraagt de wedstrijd?"