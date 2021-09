FC Utrecht heeft hekkensluiter PEC Zwolle zaterdag met een 5-1-overwinning dieper in de problemen gedrukt in de Eredivisie. Fortuna pakte dankzij een prachtig doelpunt van Mats Seuntjens uit een hoekschop een punt bij Vitesse: 1-1.

Anastasios Douvikas opende in de elfde minuut uit een strafschop de score voor Utrecht tegen PEC, nadat de bal op de stip was gegaan vanwege een overtreding van Siemen Voet op Bart Ramselaar. Douvikas maakte het 2.500e doelpunt voor de Domstedelingen in de Eredivisie.

Een kwartier na rust verdubbelde Moussa Sylla de voorsprong van Utrecht door de bal in de linkerhoek te krullen. In een tijdbestek van slechts twee minuten liep de thuisploeg uit naar 4-0. Eerst schoot Ramselaar een penalty binnen na een overtreding van Rico Strieder op Mike van der Hoorn en even later benutte Mimoun Mahi een rebound.

Mustafa Saymak redde een kwartier voor tijd de eer voor PEC. De middenvelder vond het doel met een schitterend afstandsschot. In de slotfase bepaalde Van der Hoorn de eindstand met een kopbal op 5-1.

Utrecht bezet met veertien punten uit zeven wedstrijden de vijfde plaats. PEC is met slechts één punt hekkensluiter.

Mats Seuntjens schoot een hoekschop in een keer binnen voor Fortuna. Foto: ANP

Fortuna pakt punt dankzij spectaculaire goal Seuntjens

Seuntjens zorgde al in de tweede minuut voor het hoogtepunt van de wedstrijd bij Vitesse-Fortuna. De aanvaller schoot op spectaculaire wijze een corner in een keer achter de totaal verraste Vitesse-doelman Markus Schubert.

Nadat een tweede goal van Seuntjens was afgekeurd wegens buitenspel, trok Vitesse het initiatief naar zich toe. Nikolai Frederiksen, die vlak voor rust een grote kans op de gelijkmaker had laten liggen, zorgde in de vijftigste minuut met een slimme kopbal voor de terechte 1-1.

Vitesse ging daarna op zoek naar de zege, maar naarmate de tweede helft vorderde, droogden de kansen op voor het team van trainer Thomas Letsch, die spelmaker Oussama Tannane de hele wedstrijd op de bank hield. Alleen een kopbal van Oussama Darfalou vlak voor tijd had een beter lot verdiend.

Fortuna klimt door het gelijkspel naar de veertiende plaats, één punt boven de nacompetitiestreep. Vitesse blijft na zeven wedstrijden steken in de middenmoot.

