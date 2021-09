Fortuna Sittard heeft na drie nederlagen op rij in de Eredivisie eindelijk weer een punt gepakt. Mede dankzij een prachtig doelpunt van Mats Seuntjens eindigde de uitwedstrijd tegen Vitesse zaterdag in 1-1.

Seuntjens zorgde al in de tweede minuut voor het hoogtepunt van de wedstrijd. De aanvaller schoot op spectaculaire wijze een corner in een keer achter de totaal verraste Vitesse-doelman Markus Schubert.

Nadat een tweede goal van Seuntjens was afgekeurd wegens buitenspel, trok Vitesse het initiatief naar zich toe. Nikolai Frederiksen, die vlak voor rust een grote kans op de gelijkmaker had laten liggen, zorgde in de vijftigste minuut met een slimme kopbal voor de terechte 1-1.

Vitesse ging daarna op zoek naar de zege, maar naarmate de tweede helft vorderde, droogden de kansen op voor het team van trainer Thomas Letsch, die spelmaker Oussama Tannane de hele wedstrijd op de bank hield. Alleen een kopbal van Oussama Darfalou vlak voor tijd had een beter lot verdiend.

Fortuna klimt door het gelijkspel naar de veertiende plaats, één punt boven de nacompetitiestreep. Vitesse blijft na zeven wedstrijden steken in de middenmoot.

