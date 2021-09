Ajax heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag won in eigen huis betrekkelijk eenvoudig van FC Groningen (3-0) en profiteerde daarmee optimaal van de uitglijder van PSV, dat eerder op de avond met 2-1 verloor bij Willem II.

Edson Álvarez zette Ajax na een stroeve openingsfase op voorsprong in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA, waarna Antony met een droog schot een kwartier na rust de wedstrijd besliste. Noussair Mazraoui maakte er in de slotfase nog 3-0 van. Illustrerend voor de verhoudingen was dat FC Groningen slechts één keer op doel schoot. Ajax deed dat negen keer.

Een meevaller voor Ajax was de terugkeer van Davy Klaassen. De aanvallende middenvelder kwam begin deze maand met een liesblessure terug van een interlandperiode met het Nederlands elftal. Tegen FC Groningen viel hij in de 76e minuut in, zonder verder een rol van betekenis te kunnen spelen.

Door de zege op FC Groningen verstevigt Ajax de koppositie in de Eredivisie. De Amsterdammers hebben na zeven duels al negentien punten, drie meer dan nummer twee Willem II. De Tilburgers wonnen eerder op de dag knap van PSV (2-1), dat met vijftien punten de derde plaats bezet.

Ajax werkt bovendien met een goed gevoel naar het groepsduel met Besiktas in Champions League. De 35-voudig landskampioen neemt het dinsdag om 18.45 uur in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen de regerend landskampioen van Turkije. Na de eerdere 1-5-uitzege op Sporting CP kan Ajax tegen de Turken een goede stap naar overwintering in het miljoenenbal zetten.

Edson Álvarez viert zijn doelpunt met de Ajax-fans. Edson Álvarez viert zijn doelpunt met de Ajax-fans. Foto: ANP

Álvarez breekt de ban voor Ajax

Ondanks de misstap van PSV in gedachten begon Ajax vrij afwachtend aan het duel met FC Groningen, dat al vijf wedstrijden op een rij niet won. De ploeg van trainer Ten Hag creëerde in de openingsfase amper mogelijkheden en moest een paar keer bij de les zijn bij counters van de bezoekers.

Na een half uur nam Ajax de touwtjes steviger in handen en dat resulteerde in verschillende kansen voor Sébastien Haller, Daley Blind en Dusan Tadic. FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh stond echter op zijn post.

Het was uitgerekend de verdedigende middenvelder Álvarez die Ajax na veertig minuten spelen op voorsprong zette. De Mexicaan kopte keurig raak op een voorzet van Steven Berghuis en maakte daarmee zijn tweede doelpunt van het Eredivisie-seizoen.

Antony juicht na zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen voor Ajax. Antony juicht na zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen voor Ajax. Foto: ANP

Ajax gretig na rust

Na de pauze had FC Groningen weinig meer te vertellen in Amsterdam en liep het gretig spelende Ajax in de 57e minuut uit naar 2-0. Antony kreeg wat ruimte om uit te halen met zijn linkerbeen en deed dat voortreffelijk. Leeuwenburgh was kansloos bij zijn schot in de verre hoek.

Vervolgens hielpen Haller en Tadic weer grote kansen om zeep, waarna Haller naar de kant werd gehaald door Ten Hag. Ook met de teruggekeerde Klaassen en nieuweling Mohamed Daramy binnen de lijnen deed Ajax het bepaald niet rustiger aan in de Johan Cruijff ArenA.

In de 81e minuut werd het nog 3-0 voor Ajax. Mazraoui ontsnapte bij een fraaie lange pass van verdediger Lisandro Martínez net aan buitenspel en werkte met een snelle voetbeweging de derde Amsterdamse treffer binnen, waardoor Ajax steviger aan kop gaat in de Eredivisie en met een goed gevoel kan toewerken naar het Champions League-duel met Besiktas.

