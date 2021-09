Joël Drommel voelt zich volledig verantwoordelijk voor de 2-1-nederlaag die PSV zaterdag leed bij Willem II. Bij het winnende doelpunt van de thuisclub ging de keeper enorm in de fout.

Drommel zag een kwartier voor tijd een schot van Ché Nunnely recht op zich afkomen. De inzet leek eenvoudig te keren, maar via zijn vingers stuiterde de bal toch over de doellijn.

"Ik wil de bal klemmen, maar hij schiet er gewoon doorheen", zei een aangeslagen Drommel bij ESPN. "Het is een hele grote fout en daardoor verliezen we vanavond. Ik voel me echt, echt heel klote."

Drommel, die in de twintigste minuut al werd gepasseerd door zijn eigen spits Eran Zahavi, had grote delen van de wedstrijd niets te doen. Waar zijn collega Timon Wellenreuther aan de andere kant een geweldige wedstrijd keepte, gaf Drommel op het beslissende moment dus niet thuis.

"Dit zijn vaak de moeilijkste wedstrijden. Als je veel te doen krijgt, kan je in de wedstrijd groeien. Dat zie je aan Timon." Toch wil de voormalige doelman van FC Twente het niet als excuus aanvoeren. "Het is gewoon heel slecht en heel pijnlijk. Dit gaat me ook niet meer gebeuren."

Drommel was blij dat zijn ploeggenoten na afloop naar hem toekwamen om hem een hart onder de riem te steken. "Ze staan allemaal achter me en zeggen dat ik mijn hoofd omhoog moet houden. Dat is wel fijn."

Joël Drommel slaat de handen voor zijn gezicht nadat hij een inzet van Ché Nunnely heeft laten glippen. Joël Drommel slaat de handen voor zijn gezicht nadat hij een inzet van Ché Nunnely heeft laten glippen. Foto: ANP

'Speelden beter dan in de Johan Cruijff Schaal'

Ook trainer Roger Schmidt waakte ervoor om zijn keeper af te vallen. "Hij was juist bezig aan een prima seizoen. Dit soort momenten gebeuren in het voetbal en horen ook bij het groeiproces."

Schmidt vond dat PSV ondanks de nederlaag een geweldige wedstrijd op de mat had gelegd. "Ik vond ons zelfs beter spelen dan in de Johan Cruijff Schaal", verwees hij naar spectaculaire 4-0-zege op Ajax van begin augustus.

"Ik ben overal tevreden over, behalve over de efficiëntie voor de goal. Maar verder kan ik mijn spelers niets verwijten."

Voor PSV is het na de 0-4 tegen Feyenoord de tweede nederlaag op rij. De Eindhovenaren verspelen zo de tweede plaats in de Eredivisie aan Willem II.