Calvin Stengs heeft zaterdag een hoofdrol vertolkt bij OGC Nice. De buitenspeler maakte zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club en had daarmee een belangrijk aandeel in de 0-3-zege op hekkensluiter AS Saint-Étienne.

De 22-jarige Stengs verdubbelde vlak na rust de voorsprong voor OGC Nice door de bal met zijn linkerbeen hard in de verre hoek te schieten. Nice was door een treffer van Amine Gouiri op 1-0 gekomen. Andy Delort bepaalde de eindstand op 0-3.

Stengs maakte afgelopen zomer voor een transfersom van 15 miljoen euro de overstap van AZ naar OGC Nice, maar hij kon tot dusver nog geen indruk maken aan de Côte d'Azur. Hij raakte in de voorbereiding geblesseerd en knokte zich twee weken geleden pas in het elftal. Tot zaterdag was hij nog niet betrokken geweest bij een doelpunt.

Bij OGC Nice was Stengs de enige Nederlander die in de basis stond. Pablo Rosario viel halverwege de tweede helft in en Justin Kluivert ontbrak in de wedstrijdselectie vanwege een blessure. Stengs werd in de 79e minuut naar de kant gehaald.

OGC Nice had voor het duel met Saint-Étienne twee wedstrijden op rij niet gewonnen en was daardoor naar de middenmoot in de Ligue 1 gezakt. De ploeg van trainer Christophe Galtier staat nu voorlopig derde, al komen er nog veel clubs in actie.

Later op de avond neemt het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz het op tegen FC Lorient, terwijl Paris Saint-Germain FC Lorient ontvangt. Bij PSG ontbreekt Lionel Messi nog in de wedstrijdselectie vanwege een knieblessure.