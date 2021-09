Dankzij een eigen doelpunt van Eran Zahavi een een blunder van Joël Drommel heeft PSV zaterdag met 2-1 van Willem II verloren. De Tilburgers passeren de streekgenoot daardoor op de ranglijst van de Eredivisie.

Zahavi kopte eerst in eigen doel, maar zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Ondanks een overwicht van PSV was het Ché Nunnely die Willem II dankzij de blunderende Drommel aan een 1-2-zege hielp.

Het was de eerste wedstrijd in de Eredivisie in een vol stadion sinds de uitbraak van COVID-19. PSV-trainer Roger Schmidt wisselde pas in de 72e minuut voor de eerste keer. De Duitse trainer begon met uitzondering van de geblesseerde Noni Madueke met zijn sterkste opstelling aan het Brabantse onderonsje.

Dankzij de thuiszege passeert Willem II PSV op de ranglijst en staat het daardoor tweede achter Ajax. De Eindhovenaren leden in Tilburg hun tweede puntenverlies van het seizoen, na de 0-4-nederlaag tegen Feyenoord.

Een kopbal van Eran Zahavi gaat onhoudbaar in eigen doel. Een kopbal van Eran Zahavi gaat onhoudbaar in eigen doel. Foto: Pro Shots

Zahavi kopt raak in beide doelen

Zahavi vertolkte de hoofdrol in de eerste helft. De Israëlische spits liet in de openingsfase al een goede kopkans liggen, voordat hij na twintig minuten in eigen doel scoorde. Een indraaiende vrije trap van Görkem Saglam werd door Zahavi met het hoofd in de verre hoek verlengd: 1-0.

Tien minuten later maakte Zahavi die fout goed door aan de overkant te scoren. Na een voorzet van Philipp Max kopte hij hard raak. Daarna botste de spits van PSV met zijn hoofd stevig op Willem II-verdediger Derrick Köhn, maar beiden konden na een blessurebehandeling verder.

Na rust ging PSV op zoek naar de voorsprong. Marco van Ginkel (knappe redding Willem II-keeper Timon Wellenreuther) en Max (schuiver net voorlangs) waren dichtbij.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de 2-1 van Willem II.

Drommel blundert bij afstandsschot Nunnely

Met drie doelpogingen voor Willem II tegenover 25 voor PSV had de uitploeg een duidelijk overwicht, maar toch kwamen de Tilburgers een kwartier voor tijd wederom op voorsprong. Drommel liet een houdbaar afstandsschot van Nunnely door de vingers glippen.

Tot grote vreugde van het luidruchtige thuispubliek hield Willem II stand in de slotfase. Invaller Maxi Romero maakte na een jaar blessureleed zijn comeback bij PSV en kreeg een grote kans op de gelijkmaker. Doelman Wellenreuther redde met de voet. De Duitse doelman moest ook nog ingrijpen bij inzetten van invallers Carlos Vinícius en Bruma.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Eredivisie