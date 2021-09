Mark van Bommel is met VfL Wolfsburg tegen zijn eerste nederlaag in de Bundesliga opgelopen. 1899 Hoffenheim was zaterdag met 3-1 te sterk voor de ploeg van de Nederlandse coach. Donyell Malen verloor met Borussia Dortmund van Borussia Mönchengladbach.

Wolfsburg, met Wout Weghorst in de basis, begon nog uitstekend aan de wedstrijd in de PreZero Arena in Sinsheim. Ridle Baku schoot halverwege de eerste helft van 20 meter raak in de verre hoek.

Op slag van rust kwam Hoffenheim via Andrej Kramaric langszij en dat bleek voor Wolfsburg de voorbode voor meer onheil. Christoph Baumgartner en Pavel Kaderábek bezorgden de thuisploeg in de laatste twintig minuten de zege.

Van Bommel beleefde een valse start als trainer van Wolfsburg toen hij met zijn ploeg uit het bekertoernooi werd gezet, omdat hij tegen Preussen Münster een wissel te veel had doorgevoerd.

Die kater spoelde de oud-trainer van PSV weg door in de competitie uitstekend van start te gaan. De eerste vier wedstrijden werden gewonnen, waarna vorig week tegen Eintracht Frankfurt (1-1) pas het eerste puntenverlies werd geleden.

Florian Wirtz viert zijn treffer met aangever Jeremie Frimpong. Florian Wirtz viert zijn treffer met aangever Jeremie Frimpong. Foto: ANP

Leverkusen dankzij assist Frimpong naar tweede plaats

Door de nederlaag in Hoffenheim verspeelt Wolfsburg de tweede plaats aan Bayer Leverkusen, dat nipt met 1-0 won van FSV Mainz en een beter doelsaldo heeft.

Jeremie Frimpong had een belangrijk aandeel in de thuiszege van Leverkusen. De Nederlandse rechtsback gaf na een uur spelen de assist op het winnende doelpunt van Florian Wirtz.

Bij Leverkusen stond ook Mitchel Bakker de hele wedstrijd in het veld, terwijl Daley Sinkgraven op de bank bleef. Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius stonden in de basis bij Mainz.

Wolfsburg en Leverkusen hebben drie punten minder dan Bayern München, dat vrijdagavond met 1-3 won van Greuther Fürth.

Brian Brobbey bekroonde zijn invalbeurt met een assist. Brian Brobbey bekroonde zijn invalbeurt met een assist. Foto: ANP

Malen blijft droog staan bij verliezend Dortmund

Borussia Dortmund blijft steken op de vierde plaats. Zonder de geblesseerde Erling Haaland ging de groepsgenoot van Ajax in de Champions League met 1-0 onderuit tegen Borussia Mönchengladbach.

Denis Zakaria maakte in de 37e minuut het enige doelpunt. Malen stond voor de vierde keer dit seizoen in de basis, maar kwam opnieuw niet tot scoren voor zijn nieuwe ploeg, die na een rode kaart voor Mahmoud Dahoud de hele tweede helft met tien man speelde.

RB Leipzig, dat een tegenvallende competitiestart kent, maakte indruk door met 6-0 te winnen van Hertha BSC, waar Deyovaisio Zeefuik en Jurgen Ekkelenkamp meespeelden. Invaller Brian Brobbey gaf de assist op de 6-0 van Amadou Haidara.

Sam Lammers, die na een uur werd gewisseld, speelde met Eintracht Frankfurt met 1-1 gelijk tegen FC Köln. Union Berlin won met 1-0 van Arminia Bielefeld.

