Atlético Madrid heeft zaterdag zijn eerste nederlaag in exact vijf maanden geleden. De ploeg van trainer Diego Simeone verloor met 1-0 bij Deportivo Alavés. AC Milan won mede dankzij de eerste profgoal van de negentienjarige Daniel Maldini met 1-2 van Spezia.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd al in de vierde minuut gemaakt door Víctor Laguardia. De verdediger van de thuisploeg kopte binnen uit een hoekschop.

Atlético kwam geen moment in de buurt van de gelijkmaker. De regerend landskampioen van Spanje had wel 71 procent balbezit, maar loste slechts één schot op doel.

Atlético verloor op 25 april voor het laatst een officiële wedstrijd, uit bij Athletic Bilbao (2-1). Sindsdien gingen twaalf wedstrijden op een rij niet verloren. Daarvan eindigden vier duels wel in een gelijkspel.

Door de nederlaag tegen Alavés raakt Atlético verder achterop in de titelrace. De Madrilenen hebben twee punten minder dan stadgenoot Real Madrid, maar ook al een wedstrijd meer gespeeld. Real komt later op de dag in actie tegen Villarreal (21.00 uur).

In zijn eerste officiële wedstrijd in ruim vier maanden bleef Jasper Cillessen met Valencia steken op een 1-1-gelijkspel tegen Athletic Club. Cillessen miste de seizoenstart van Valencia door een blessure, waarna hij wekenlang op de bank zat.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga

Daniele Maldini opende de score voor AC Milan tegen Spezia. Daniele Maldini opende de score voor AC Milan tegen Spezia. Foto: ANP

Maldini met eerste profgoal belangrijk voor Milan

In Italië boekte AC Milan de vijfde overwinning van het seizoen. Uit bij het Spezia van keeper Jeroen Zoet werd met 1-2 gewonnen, waardoor de 'Rossoneri' voorlopig aan kop gaan in de Serie A.

Voor Maldini werd het een middag om nooit te vergeten. De negentienjarige zoon van Milan-icoon Paolo Maldini opende drie minuten na rust de score. Het was voor de aanvallende middenvelder, die voor het eerst in de basis stond, zijn eerste profgoal.

Laagvlieger Spezia leek toch nog een gelijkspel uit het vuur te slepen toen Daniele Verde tien minuten voor tijd voor de 1-1 tekende. Zes minuten later bezorgde Brahim Díaz de bezoekers alsnog de zege.

Milan heeft zes punten uit zestien wedstrijden en verspeelde alleen in de topper tegen Juventus (1-1) punten. Internazionale, dat om 18.00 uur thuis tegen Atalanta aantreedt, kan in punten langszij komen. Napoli staat er met vijftien punten uit vijf duels virtueel het beste voor en neemt het zondag thuis op tegen Cagliari.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A