Atlético Madrid heeft zaterdag zijn eerste nederlaag in exact vijf maanden geleden. De ploeg van trainer Diego Simeone verloor met 1-0 bij Deportivo Alavés.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd al in de vierde minuut gemaakt door Víctor Laguardia. De verdediger van de thuisploeg kopte binnen uit een hoekschop.

Atlético kwam geen moment in de buurt van de gelijkmaker. De regerend landskampioen van Spanje had wel 71 procent van het balbezit, maar loste slechts één schot op doel.

Atlético verloor op 25 april voor het laatst een officiële wedstrijd, uit bij Athletic Bilbao (2-1). Sindsdien gingen twaalf wedstrijden op een rij niet verloren. Daarvan eindigden vier duels wel in een gelijkspel.

Door de nederlaag tegen Alavés raakt Atlético verder achterop in de titelrace. De Madrilenen hebben twee punten minder dan stadgenoot Real, maar ook al een wedstrijd meer gespeeld. Real komt later op de dag in actie tegen Villarreal (21.00 uur).

