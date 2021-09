Schmidt: 'Dat is nu eenmaal het lot van een trainer'

Het wisselbeleid van PSV-trainer Roger Schmidt was de afgelopen weken vaak onderwerp van gesprek. Voor de camera van ESPN legt de Duitser uit wat hij daarvan vindt. "Of het goede wissels zijn, is altijd volledig afhankelijk van het resultaat. Als je wint, zijn het goede wissels en anders zijn het slechte wissels. Iedereen mag praten over de beslissingen van de trainer, maar uiteindelijk moet ik tijdens de wedstrijd de besluiten nemen. Dat is nu eenmaal het lot van een trainer", aldus Schmidt.