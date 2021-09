Willem II-PSV ·

42' Drukke momenten voor de medische staf in Tilburg. Eerst gaat Ramalho naar de grond na een duel met Wriedt. Even later komen Sangaré en Saglam hard met elkaar in botsting. Alle drie de spelers worden op dit moment behandeld op het veld. Saglam heeft voor de actie een gele kaart gekregen van scheidsrechter Blom.