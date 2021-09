PSV begint zaterdag met Ibrahim Sangaré en Mario Götze in de basis voor de competitiewedstrijd tegen Willem II. Het tweetal is hersteld van blessures. Ritsu Doan neemt in Tilburg de plaats van de geblesseerde Noni Madueke in.

Opstelling Willem II Wellenreuther; Schippers, Heerkens, Jenssen, Köhn; Saglam, Saddiki, Llonch; Nunnely, Wriedt, Köhlert.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Götze, Van Ginkel; Doan, Zahavi, Gakpo.

De 23-jarige Sangaré kwam begin deze maand met een blessure terug van de interlandperiode met Ivoorkust. De middenvelder maakte sindsdien geen minuut voor PSV, maar trainer Roger Schmidt geeft hem desondanks een basisplaats tegen Willem II.

Ook Götze keert terug in de opstelling van PSV. De Duitser raakte vorige week geblesseerd in de eerste helft van de topper tegen Feyenoord en werd in de rust bij een 0-1-achterstand naar de kant gehaald. Zonder de spelmaker liep Feyenoord uit naar een pijnlijke 0-4 in het Philips Stadion.

Voor de aftrap in Tilburg was al duidelijk dat Madueke niet inzetbaar is bij PSV. De buitenspeler liep afgelopen woensdag een spierblessure op in de competitiewedstrijd tegen het gepromoveerde Go Ahead Eagles, waarin PSV in de slotfase ontsnapte aan puntenverlies (1-2). Doan neemt zijn plaats als rechtsbuiten in.

Eerste duel in anderhalf jaar met volle tribunes

Willem II begint als de verrassende nummer drie van de Eredivisie aan het duel met PSV. De ploeg van trainer Fred Grim won vier van de eerste zes wedstrijden en staat slechts twee punten achter nummer twee PSV.

Willem II-PSV begint zaterdag om 16.30 uur in het Koning Willem II Stadion en is de eerste wedstrijd in ruim anderhalf jaar in een uitverkocht stadion. FC Groningen-PSV op 8 maart vorig jaar was het laatste Eredivisie-duel met volle tribunes. In de eerste speelronden mocht het stadion voor twee derde gevuld zijn.

Bij een zege op Willem II is PSV voor minstens twee uur koploper in de Eredivisie. Om 18.45 uur neemt koploper Ajax het in eigen huis op tegen FC Groningen. Het verschil tussen de rivalen bedraagt één punt.