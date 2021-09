Liverpool heeft zaterdag voor de tweede keer dit Premier League-seizoen punten verspeeld. 'The Reds' speelden in een doelpuntenfestijn met 3-3 gelijk bij Brentford. Manchester City bezorgde Chelsea de eerste competitienederlaag van het seizoen (0-1) en Manchester United verloor mede door een gemiste penalty met 0-1 van Aston Villa.

Liverpool, met Virgil van Dijk in de basis, kwam na een klein half uur op achterstand tegen het gepromoveerde Brentford door een treffer van Ethan Pinnock, maar herstelde het evenwicht snel. Vier minuten later kopte Diogo Jota de gelijkmaker binnen.

In de tweede helft verspeelde Liverpool tot tweemaal toe een voorsprong. Mohamed Salah (intikker na prachtige pass Fabinho) en Curtis Jones (schitterend afstandsschot) scoorden namens de bezoekers, maar Vitaly Janelt en Yoane Wissa zorgden voor de gelijkmakers van Brentford.

Ondanks het gelijkspel gaat Liverpool met veertien punten uit zes wedstrijden aan kop in de Premier League. De ploeg van coach Jürgen Klopp kan de koppositie nog wel kwijtraken aan Brighton & Hove Albion, dat twee punten achterstand heeft en maandag op bezoek gaat bij Crystal Palace.

Manchester City viert het doelpunt van Gabriel Jesus tegen Chelsea. Manchester City viert het doelpunt van Gabriel Jesus tegen Chelsea. Foto: Getty Images

Manchester City wint topper tegen Chelsea

Eerder op de dag maakte City-aanvaller Gabriel Jesus in de 53e minuut de enige treffer van de wedstrijd tegen Chelsea, die een herhaling was van de Champions League-finale van vorig seizoen. De Braziliaan schoot laag binnen, nadat een schot van João Cancelo gekraakt werd. Het was pas de tweede tegentreffer dit seizoen voor Chelsea.

De ploeg van trainer Thomas Tuchel leek nog wel op 1-1 te komen via Romelu Lukaku, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant schoot Aymeric Laporte in de tachtigste minuut namens City rakelings naast.

Door de overwinning heeft Manchester City nu net als Chelsea, Manchester United en Everton dertien punten. De regerend landskampioen staat tweede dankzij een beter doelsaldo dan de andere drie ploegen.

De gemiste strafschop van Bruno Fernandes. De gemiste strafschop van Bruno Fernandes. Foto: Getty Images

United onderuit door gemiste penalty

Manchester United stevende tegen Aston Villa af op 0-0, maar door een spectaculaire slotfase veranderde dat. Verdediger Kortney Hause maakte in de 88e minuut de 0-1, waarna de thuisploeg vijf minuten later een strafschop kreeg. Specialist Bruno Fernandes kon een punt redden voor United, maar de Portugees schoot hard over.

Donny van de Beek zat bij United negentig minuten op de bank en bij Aston Villa was er geen speeltijd voor Anwar El Ghazi. Ook de zeventienjarige Lamare Bogarde zat op de bank bij de club uit Birmingham. De neef van Winston Bogarde, de assistent-trainer van Ajax, wacht nog op zijn Premier League-debuut.

Everton won thuis met 2-0 van het Norwich City van Tim Krul, terwijl Leicester City op 2-2 bleef steken tegen Burnley. Leeds United-West Ham United eindigde in 1-2 en Watford-Newcastle United werd 1-1.

Aston Villa viert de overwinning op Old Trafford. Aston Villa viert de overwinning op Old Trafford. Foto: Getty Images

