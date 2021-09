Manchester City heeft Chelsea zaterdag de eerste nederlaag van dit Premier League-seizoen bezorgd. De ploeg van coach Josep Guardiola won de topper tegen de Londenaren op Stamford Bridge met 0-1, terwijl Manchester United de eerste nederlaag leed. Aston Villa was met 0-1 te sterk op Old Trafford, nadat Bruno Fernandes in de extra tijd een strafschop had gemist.

City-aanvaller Gabriel Jesus maakte in de 53e minuut de enige treffer van de wedstrijd tegen Chelsea, die een herhaling was van de Champions League-finale van vorig seizoen. De Braziliaan schoot laag binnen, nadat een schot van João Cancelo gekraakt werd. Het was pas de tweede tegentreffer dit seizoen voor Chelsea.

De ploeg van trainer Thomas Tuchel leek nog wel op 1-1 te komen via Romelu Lukaku, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant schoot Aymeric Laporte in de tachtigste minuut namens City rakelings naast.

Manchester United stevende tegen Aston Villa af op 0-0, maar door een spectaculaire slotfase veranderde dat. Verdediger Kortney Hause maakte in de 88e minuut de 0-1, waarna de thuisploeg vijf minuten later een strafschop kreeg. Specialist Fernandes kon een punt redden voor United, maar de Portugees schoot hard over.

Programma/uitslagen speelronde 6 Premier League Zaterdag 13.30 uur: Chelsea-Manchester City 0-1

Zaterdag 13.30 uur: Manchester United-Aston Villa 0-1

Zaterdag 16.00 uur: Leicester City-Burnley

Zaterdag 16.00 uur: Everton-Norwich City

Zaterdag 16.00 uur: Leeds United-West Ham United

Zaterdag 16.00 uur: Watford-Newcastle United

Zaterdag 18.30 uur: Brentford-Liverpool

Zondag 15.00 uur: Southampton-Wolverhampton Wolves

Zondag 17.30 uur: Arsenal-Tottenham Hotspur

Zondag 21.00 uur: Crystal Palace-Brighton & Hove Albion

De gemiste strafschop van Bruno Fernandes. Foto: Getty Images

Liverpool kan profiteren

Donny van de Beek zat bij United negentig minuten op de bank en bij Aston Villa was er geen speeltijd voor Anwar El Ghazi.

Ook de zeventienjarige Lamare Bogarde zat op de bank bij de club uit Birmingham. De neef van Winston Bogarde, de assistent-trainer van Ajax, wacht nog op zijn Premier League-debuut.

Liverpool kan later op de dag profiteren van de nederlagen van Chelsea en United. 'The Reds' hebben net als City, Chelsea en United dertien punten, maar de ploeg van trainer Jürgen Klopp gaat nog op bezoek bij Brentford. De wedstrijd in het Brentford Community Stadium begint om 18.30 uur.