Ronald Koeman heeft geen problemen met de kritiek van FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta. De onder druk staande coach mist door een schorsing de thuiswedstrijd tegen Levante van zondag.

Eerder deze week noemde Laporta het onnodig dat Koeman tijdens een persconferentie alleen een verklaring voorlas en daarna vertrok zonder vragen van de media te beantwoorden. Zaterdag wilde de trainer tijdens zijn perspraatje wel weer met de pers in gesprek.

"De voorzitter is de baas, hij mag zijn mening geven als hij dat wil. Het is mijn taak om wedstrijden te winnen. Wat er verder gebeurt, is niet mijn verantwoordelijkheid", zei Koeman.

Het lukte Koeman de laatste drie wedstrijden niet om te winnen. 'Barça' begon de Champions League met een 0-3-nederlaag tegen Bayern München en staat in La Liga op de teleurstellende zevende plaats.

Koeman moet leren om kalmer te blijven

In zijn verklaring vroeg Koeman om steun voor zijn spelers en geduld met zijn jonge ploeg. Door grote financiële problemen gaat de topclub door een moeizame periode. "Sinds ik die verklaring voorlas, is er niets veranderd", zei de oud-bondscoach zaterdag.

Door de slechte resultaten wordt er in de Spaanse media gespeculeerd over een ontslag van de trainer. "Ik kan daar weinig over zeggen. Ik ken de geruchten, maar ik lees de kranten niet. Ik ga geen energie verspillen aan zaken waar ik toch geen invloed op heb."

Koeman is de komende twee duels geschorst, nadat hij donderdag tegen Cádiz (0-0) een rode kaart had gekregen. "Ik was er in deze moeilijke periode graag geweest voor de ploeg", zei de coach. "We hebben de drie punten hard nodig, het zou de ploeg wat rust geven."

Koeman kreeg zijn rode kaart omdat hij de scheidsrechter erop wees dat er twee ballen in het veld lagen. "Ik vind het lastig als er dingen gebeuren waar ik het niet mee eens ben. Ik moet leren om kalmer te blijven. Maar ik ben ook maar een mens met emoties."

Ansu Fati kan zondag maximaal vijftien minuten meespelen.

Barcelona heeft Ansu Fati terug

Barcelona heeft tegen Levante weer de beschikking over Ansu Fati. De achttienjarige vleugelspits stond sinds november vorig jaar aan de kant met een zware knieblessure.

Koeman, die eerder klaagde over een tekort aan spelers met diepgang die een man kunnen uitspelen, is blij met de terugkeer van het talent. "Ansu Fati kan heel belangrijk worden. Maar we moeten geduldig met hem zijn en hem de tijd geven om volledig te herstellen. Hij zal zondag maximaal vijftien minuten spelen."

Barcelona-Levante begint zondag om 16.15 uur. Behalve Koeman is ook Frenkie de Jong geschorst wegens een rode kaart in Cádiz.

