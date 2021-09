Gelegenheidscoach Louis van Gaal is blij en trots na de 1-0-zege met Telstar vrijdag tegen Jong AZ. De bondscoach van het Nederlands elftal zat voor het goede doel naast trainer Andries Jonker in de dug-out en dat resulteerde in de tweede overwinning van de Noord-Hollanders dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

"1-0 winnen van de koploper, daar ben ik erg blij mee. En vooral voor hem", zei Van Gaal over Jonker, die naast hem stond voor de camera van ESPN. "En er is veel geld opgehaald voor Spieren voor Spieren. Dit kan niet beter."

Eerder deze maand won Van Gaal ook al met Oranje van Montenegro (4-0) en Turkije (6-1) in de WK-kwalificatie en tegen Noorwegen (1-1) werd gelijkgespeeld. "Een gelijkspel en verder alles gewonnen. Ook hier", glimlachte Van Gaal.

Van Gaal, die ambassadeur is van Spieren voor Spieren, kent Jonker goed. De trainer van Telstar was assistent van Van Gaal bij Bayern München en FC Barcelona. "Louis heeft me in die tijd altijd het gevoel gegeven dat we het samen deden", vertelde Jonker. "Nu zei hij vooraf tegen mij: jij bepaalt. Maar ik vond dat we het ook nu samen moesten doen."

'Mijn spelers gingen tot het gaatje'

Telstar won de wedstrijd voor 2.832 toeschouwers in het BUKO Stadion door een treffer van Glynor Plet in de negende minuut en dat was volgens Jonker ook het gevolg van de aanwezigheid van Van Gaal. "Mijn spelers gingen tot het gaatje. Dat doen ze altijd, maar vandaag nog een beetje meer."

Van Gaal vond de overwinning van de nummer vijftien van de Keuken Kampioen Divisie verdiend. "In de eerste helft hadden we controle en creëerden we veel kansen. Jong AZ kreeg helemaal geen mogelijkheden. In de tweede helft ook niet echt. Het is knap dat Telstar van systeem kan veranderen waardoor opnieuw de controle over de wedstrijd kregen."

De afspraak met Van Gaal om eenmalig Telstar te coachen was al gemaakt voordat hij begin augustus werd aangesteld als bondscoach. De zeventigjarige Van Gaal heeft nu weer alle tijd voor Oranje, dat de WK-kwalificatie op vrijdag 8 oktober vervolgt met een uitwedstrijd tegen Letland.