Besiktas kan dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax waarschijnlijk niet beschikken over Miralem Pjanic. Daartegenover staat dat Michy Batshuayi wel inzetbaar is in de Johan Cruijff ArenA.

De 31-jarige Pjanic, die afgelopen zomer overkwam van FC Barcelona, viel vrijdag al na 32 minuten geblesseerd uit in de met 2-1 verloren competitiewedstrijd tegen Altay. "Ik denk niet dat Pjanic de wedstrijd tegen Ajax kan spelen", zei trainer Sergin Yalçin na afloop in het Bornova-stadion.

Da waarschijnlijke afwezigheid van Pjanic, die ook speelde voor Juventus, AS Roma en Olympique Lyon, is een flinke tegenvaller voor Besiktas, dat kampt met meer blessures: Rachid Ghezzal, Welington Souza, Georges-Kévin Nkoudou, Domagoj Vida en Mehmet Topal staan ook aan de kant. Ghezzal, die voor 3 miljoen euro overkwam van Leicester City, is de duurste aankoop van de Turken dit jaar.

"Necip Uysal, Michy Batshuayi, Valentin Rosier en Cyle Larin kunnen tegen Ajax wel meedoen", vertelde Yalçin. De vier waren tegen Altay nog niet beschikbaar. Belgisch international Batshuayi was twee jaar geleden matchwinner voor Chelsea, dat destijds in de Champions League met 0-1 van Ajax won in de ArenA.

Ajax speelt zaterdagavond tegen FC Groningen

Besiktas kende door de nederlaag bij Altay een slechte generale voor het treffen met Ajax. De Turkse topclub verspeelde de koppositie in de Süper Lig, terwijl de Amsterdammers aan de leiding gaan in de Eredivisie. Ajax speelt zaterdag om 18.45 uur thuis tegen FC Groningen.

Ajax begon het Champions League-seizoen anderhalve week geleden met een fraaie 1-5-overwinning bij Sporting CP en Besiktas ging thuis met 1-2 onderuit tegen Borussia Dortmund.

Ajax-Besiktas in de ArenA begint dinsdag om 18.45 uur.