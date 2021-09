Bayern München heeft vrijdag een simpele zege geboekt in de Bundesliga. De regerend landskampioen won ondanks een rode kaart voor Benjamin Pavard met 1-3 bij Greuther Fürth en verstevigde de koppositie. In België liet koploper Club Brugge punten liggen.

Thomas Müller opende in de tiende minuut met een schuiver vanaf de rand van het zestienmetergebied de score voor Bayern. Twintig minuten later verdubbelde Joshua Kimmich de voorsprong met een geplaatst schot.

Kort na rust moest Bayern met tien man verder door een rode kaart voor Pavard, die werd bestraft voor een stevige tackle op Julian Green. Fürth kon niet profiteren van de overtalsituatie en zag Bayern twintig minuten voor tijd op 0-3 komen via een eigen goal van Sebastian Griesbeck.

In de slotfase deed Cedric Itten nog wat terug namens Fürth. Bij de hekkensluiter in de Bundesliga speelde Nick Viergever de hele wedstrijd mee en werd Jetro Willems een klein kwartier voor tijd gewisseld.

Dankzij de overwinning gaat Bayern nu met zestien punten uit zes wedstrijden aan kop. De voorsprong op VfL Wolfsburg is drie punten, maar de ploeg van trainer Mark van Bommel gaat zaterdag nog op bezoek bij 1899 Hoffenheim.

Koploper Club Brugge verspeelt punten

In België kwam Club Brugge thuis niet verder dan 1-1 tegen OH Leuven. De bezoekers kwamen vlak voor rust op voorsprong via Cenk Özkacar. Een klein kwartier voor tijd zorgde Clinton Mata voor de gelijkmaker.

Bij Club Brugge maakte Noa Lang de negentig minuten vol, viel Bas Dost na een uur spelen in en ontbrak Ruud Vormer door een blessure.

Door het gelijkspel kan Club Brugge de koppositie in de Jupiler Pro League later dit weekend kwijtraken aan Union Sint-Gilloise. Die club heeft twee punten achterstand en speelt zondag nog thuis tegen Royal Antwerp.

