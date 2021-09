Telstar heeft vrijdag de eenmalige aanwezigheid van Louis van Gaal op de bank opgeluisterd met een overwinning. De club uit Velsen-Zuid won onder leiding van de bondscoach van het Nederlands elftal in eigen huis knap met 1-0 van koploper Jong AZ. NAC Breda zakte na een nederlaag tegen FC Eindhoven naar de achttiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

De zeventigjarige Van Gaal zegde in juni toe een wedstrijd van Telstar te coachen, de club waarvoor hij van 1977 tot 1978 als speler uitkwam. De Amsterdammer deed dat voor het goede doel, nog voordat hij voor de derde keer werd aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De opbrengsten gaan naar de stichting Spieren voor Spieren.

Voor het oog van zo'n bijna drieduizend fans kwam Telstar al snel op voorsprong. Na negen minuten spelen werkte aanvoerder Glynor Plet de bal met enig fortuin binnen na een fraaie actie van aangever Rashaan Fernandes, tot vreugde van Van Gaal. Daarna werd er niet meer gescoord in Velsen-Zuid.

Door de nederlaag verliest Jong AZ de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie aan Excelsior, dat in eigen huis met 3-0 won van Jong PSV. Telstar klimt dankzij de drie punten van de achttiende naar de vijftiende plaats op de ranglijst.

NAC zakt naar voorlaatste plaats

NAC Breda beleefde een nieuw dieptepunt in het prille seizoen door met 2-0 te verliezen bij FC Eindhoven. Voor de ploeg van debuterend trainer Edwin van de Graaf is het alweer de derde nederlaag op rij. FC Dordrecht - dat met 2-2 gelijkspeelde bij Almere City - en Helmond Sport - dat met 1-0 verloor bij VVV-Venlo - staan alleen vanwege een slechter doelsaldo onder NAC.

ADO Den Haag sloot het eerbetoon aan de terminaal zieke supporter Dani Ebben (21) in stijl af door thuis met 2-0 te winnen van Roda JC. In de 21e minuut werd de wedstrijd stilgelegd en klonk in het Cars Jeans Stadion een oorverdovend applaus voor Dani, die onlangs te horen kreeg dat hij uitbehandeld is tegen kanker. De selectie stak hem vooraf een hart onder de riem. Sem Steijn en Vicente Besuijen scoorden voor ADO.

Verder redde De Graafschap in de slotfase een punt tegen Jong FC Utrecht (2-2), won FC Emmen thuis met 2-0 van FC Den Bosch en boog FC Volendam in de laatste minuten een achterstand om bij TOP Oss (2-3).

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van het eerbetoon aan ADO-supporter Dani te bekijken.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie