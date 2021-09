De voetbalsters van Feyenoord hebben vrijdag hun eerste zege ooit in de Eredivisie Vrouwen geboekt. De Rotterdamse ploeg won met 1-2 bij VV Alkmaar. Ajax ontsnapte tegen sc Heerenveen aan nieuw puntenverlies: 2-1.

Feyenoord leidde na twaalf minuten al met 0-2 in Alkmaar dankzij een eigen doelpunt van Judith Roosjen en een treffer van Sophie Cobussen. Charlotte Hulst deed daarna nog wat terug namens de thuisploeg.

Voor Feyenoord betekende het de eerste overwinning ooit in de Eredivisie, want de club uit Rotterdam is pas sinds dit seizoen actief op het hoogste niveau. Dankzij de zege staat de ploeg met vijf punten uit drie duels vierde.

Bij Ajax opende Chasity Grant vroeg in de tweede helft de score tegen Heerenveen. Twaalf minuten voor tijd zorgde Roos van der Veen voor de gelijkmaker en leken de Amsterdamse vrouwen voor de derde keer op rij punten te gaan verspelen. In de negentigste minuut bezorgde Eshly Bakker de thuisploeg echter toch nog de winst.

In de vorige twee wedstrijden pakte Ajax slechts een punt. Eerder deze maand werd verloren van FC Twente (0-1) en gelijkgespeeld bij ADO Den Haag (0-0). Ajax staat met zeven punten uit vier duels tweede.

PEC Zwolle is voorlopig de nieuwe koploper. De Overijsselse formatie won met 3-0 van ADO en staat op negen punten. FC Twente kan de koppositie zondag heroveren met een overwinning op bezoek bij PSV.

